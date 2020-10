Ditën e sotme, autori i vrasjes së biznesmenit në Himarë, Kliti Leka do të dalë para gjykatës, ku pritet të jepet edhe masa e sigurisë për të. Leka u arrestua vetëm më 17 tetor, ditën që kreu edhe vrasjen e Niko Goros. Mbi të rëndon akuza “Vrasje në rrethana të tjera cilësuese” dhe “Prodhim dhe mbajtje pa lejë të armëve e municioneve të zjarrit”.

Ndërkohë është zbardhur edhe dëshmia që 53-vjeçari ka dhënë para oficerëve të policisë. Ai ka treguar vrasjen e kreu, në kushtet e e pamundësisë, për t”i marë apartamentet në pallatin që Goro kishtë ndërtuar mbi sipërfaqen e tokës që Leka, i kishtë vënë në dispozicion. Ai është shprehur se Goro nuk i kishte dhënë 3 apartamentet e premtuara, të cilat ishin ndërtuar mbi pronën e tij.

“Jam me profesion radiolog, jam beqar dhe me 14 klasë. Me Niko Goron kishin rënë dakord të bënim biznes, ku unë pranova dhe kam firmosur një kontratë noteriale për vënien në dispozicion të një sipërfaqe toke prej 2650 metra katror që ndodhet në Himarë. Ndërsa Nikollaqi ka firmosur duke rënë dakort që të ndërtonte një pallat disa katësh mbi këtë sipërfaqe toke që unë disponoja,dhe si këmbim ai do me jepte 3 apartamente. Dokumentat dhe marëveshjen noteriale e kam në makinë, por mjeti që unë mora me qëra në Tiranë dhe që më pas e përdora në vrasje, nuk mund të hapet pasi, çelësat e makinës në ikje e sipër me vrap,i hodha brenda në det. Jam fshehur në vendin e quajtur ish-prozhektori dhe aty ka qëndruar derisa ka ardhur policia. Nuk kam bërë asnjë rezistencë kur kanë ardhur policët, por jam dorëzuar menjëherë…”-ka deklaruar 53-vjeçari Kliti Leka.

Sakaq, policia është në kontakt me kompaninë që ka në pronësi makinën, me të cilën 53-vjeçari kreu vrasjen. Ky i fundit ka treguar se brenda kësaj makine, ( e cila është e mbyllur, pasi nuk gjenden çelësat) janë dokumentat e tokës dhe kontratat noteriale që ka firmosur së bashku me Niko Goron.

Biznesmeni u ekzekutua mëngjesin e 17 tetor , në vendin e quajtur rrethrrotullimi, që të çon në lagjen Spille në Himarë nga Kliti Leka. Ky i fundit u kap vetëm pak orë pas krimit. Niko Goro ishte baba i dy fëmijëve dhe njëkohësisht njihet si ndërtues në zonën bregdetare. Ai është pronar i një kafeje të njohur në Himarë, e vendosur në pjesën qendrore të qytetit, përballë portit.

g.kosovari