Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka bërë një shënim publik nga qelia dhe fton gazetaren Anduena Llabani që ta vizitojë në ambientet e burgut “Jordan Misja” në Tiranë, pas deklaratave të saj në media për gjendjen shëndetësore e psikologjike të tij.

“Ndaj, meqënëse i beson kaq shumë SPAK-ut për shkak të marrëdhënieve të afërta profesionale që mund të keni me këtë institucion, për t’ju hequr këtë shqetësim që përhapët në publik, ju ftoj të takohemi këtu në ambientet e IEVP “Jordan Misja”.

Jam i sigurt që nuk ka asnjë arsye që ju të mos e siguroni një ftesë nga SPAK edhe pse deri tani deputetët e Partisë së Lirisë apo edhe deputeti Dule dhe eurodeputeti Beleri nuk e kanë siguruar dot”, shkruan Ilir Meta.

Kryetari i Partisë së Lirisë ndalet dhe te akuzat për Edi Ramën, të vetët që ai i quan tradhëtarë dhe te deklaratat e forta dikur ndaj ndërkombëtarëve. Ilir Meta insiston sërish në ftesën e tij gazetaren Anduena Llabani, duke e ftuar në qeli.

“Kjo është një ftesë për të hequr shqetësimin tuaj nga ndonjë dezinformim që është shpërndarë nga SPAK (ose nga ndonjë bashkëpunëtor ose bashkëpunëtore e tij), që me urdhër të Edi Ramës ndaloi edhe gazetarët që ishin ftuar ditën e votimit për të filmuar votimin tim, gjoja për arsye teknike në mënyrë që qytetarët dhe votuesit të mos e shikonin që Ilir Meta është në top formë si asnjëherë tjetër.

Për kthjelltësinë time të siguroj, madje do ta shohësh edhe vetë nëse të japin leje, që është shumë më e mirë se sa e ndonjë spakisti që mund t’ju ketë dezinformuar juve sepse prej 8 muajsh unë zonjë e nderuar pi vetëm lëng boronicë Puke. Ndërsa ata të SPAK-ut nga euforia e 83 mandateve që i kanë dhënë Edi Ramës edhe mund ta teprojnë me verë, ndoshta jo aq të shtrenjtë sa e pi ai”, përmbyll Ilir Meta.

Nuk njihemi nga afër se nuk na ka rënë rasti, por ju ndoqa në një debat me avokatin tim të nderuar, Kujtim Bej Cakrani.

M’u duke e shqetësuar për gjendjen time shëndetësore dhe psikiatrike, por të siguroj se je totalisht e dezinformuar.

Besoj se ju keni prioritet profesionalizmin dhe objektivitetin në raport me opinionin publik.

Kështu që unë do të isha shumë i hapur për ju edhe për bisedë, edhe për intervistë me kamera, siç kam ftuar edhe znj.Grida Duma dhe gazetarët që sipas mendimit tim ishin të keqinformuar nga SPAK-u dhe jam i bindur se pas intervistës do të keni një mendim shumë të kthjellët, jo vetëm për fletërrufenë e SPAK-ut që e ka diktuar Edi Rama dhe ka zero provë apo fakt penal ndaj Ilir Metës, por edhe për gjendjen time më të mrekullueshme shëndetësore që kam patur ndonjëherë, me parametra piloti dhe kampion absolut në ping-pong, deri tani.

Sa i takon shqetësimit tënd për ata që më kanë tradhtuar mua, mos u shqetëso fare se ata janë viktima të shkeljeve të ligjeve që kanë bërë vet dhe nuk e justifikojnë dot asnjë akuzë ndaj Ilir Metës në këto 32 vite shërbim publik.

Ju ngritët shqetësimin edhe të retorikës time në të kaluarën ndaj ndërkombëtarëve, që në fakt ka qenë qëndrimi im ndaj dhunimit që ata i kanë bërë Kushtetutës, si përfaqësues të George Sorosit në Shqipëri, me qëllim kapjen totale të shtetit dhe shndërrimin e Reformës në Drejtësi në Ramaformë dhe të shtetit të së drejtës në Narkoshtet siç jemi sot.

Ju e dini që jo vetëm populli i Shqipërisë e ka përkrahur qëndrimin dhe retorikën time në mitingun e jashtëzakonshëm të 2 Marsit në mbrojtje të Kushtetutës, por edhe Komisioni i Venecias, në të gjitha përballjet e mia Kuvendin njëpartiak prej 122 kartonash, më ka dhënë të drejtë, madje edhe vet Gjykata Kushtetuese e Edi Ramës.

Sidoqoftë ju përshëndes, por meqenëse kuptova një shqetësim që ju kishit, që është një dezinformacion për shkak të burimeve të tua të njëanshme, unë ju mirëpres në çdo kohë. Sigurisht që zgjedhja është e juaja!