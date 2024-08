Karlo Ançeloti ka një raport mjaft miqësor me lojtarët e tij te Real Madrid dhe nuk ngurron të tregojë vazhdimisht anekdota me ta. Edhe dje, pas ndeshjes që Reali luajti ndaj Barçës, Ançeloti ka treguar një të tillë në lidhje me dyshen Bellingam-Vinicius, që kanë krijuar një miqësoi të fortë bashkë.

“Dje u mërzita me Bellingam. I rashë telefonit të tij po nuk më përgjigjej. Atëherë i thashë Viniciusit dhe e telefonoi ai. Atij iu përgjigj menjëherë”, tha duke qeshur Ançeloti para gazetarëve për këtë moment humoristik me lojtarët.

A i tha Vini të më telefononte? Jo, më kaloi telefonin”, vazhdoi duke qeshur Ançeloti.