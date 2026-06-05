Një tjetër rast mashtrimi është zbuluar nga Policia, ky i dyshuar kryesor është një i ri nga Shkodra, i njohur për të tilla raste edhe më parë.
Sipas mediave, duke iu referuar burimeve policore raporton se i riu me inicialet F.Gj, i cili dyshohet se ndodhet në Gjermani ka arritur që të mashtrojë një kambist nga Durrësi.
Përmes mesazheve, F.Gj i është prezantuar kambistit si kushëriri i një biznesmeni të njohur. Kambisti kishte shoqëri me kushëririn e biznesmenit.
Në këto mesazhe, ai i ka kërkuar 60 mijë euro, shumë që e ka orientuar që t’ja dorëzojë një personi tjetër pranë një qendre tregtare. Pasi personi i dërguar nga F.GJ ka marrë paratë, është larguar drejt Elbasanit. Aty ky i fundit është takuar me një tjetër person i cili ka mbërritur me taksi nga një fshat. Pasi ka marrë paratë është larguar sërish. Të dy këta persona nga Elbasani janë kapur nga policia dhe në dëshminë e tyre kanë thënë që i ka futur F.Gj.
Rasti është denoncuar nga vetë kambisti, i cili pasi dorëzoi 60 mijë eurot, kontaktoi me mikun e tij duke i thënë që e mbarova porosinë dhe aty ka kuptuar që i shoku i tij nuk i kishte kërkuar asgjë.
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