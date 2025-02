Presidenti i SHBA Donald Trump njoftoi të dielën se do të vendosë tarifa të reja prej 25% për të gjitha importet e çelikut dhe aluminit në SHBA, përveç detyrimeve ekzistuese të metaleve, duke përshkallëzuar më tej politikën e tij tregtare.

Duke folur me gazetarët në Air Force One në rrugën e tij për në NFL Super Bowl në New Orleans, Trump tha se tarifat e reja të metaleve do të shpallë të hënën.

Ai tha gjithashtu se do të shpallë tarifat reciproke të martën ose të mërkurën, që do të hyjnë në fuqi menjëherë, duke i zbatuar ato në të gjitha vendet dhe duke u përshtatur me tarifat e vendosura nga secili vend.

“Dhe shumë thjesht, nëse ata na ngarkojnë, ne i ngarkojmë ata,” tha Trump për planin tarifor reciprok.

Burimet më të mëdha të importeve të çelikut nga SHBA-ja janë Kanadaja, Brazili dhe Meksika, të ndjekura nga Koreja e Jugut dhe Vietnami, sipas të dhënave të qeverisë dhe Institutit Amerikan të Hekurit dhe Çelikut.

Me një diferencë të madhe, Kanadaja e pasur me hidrocentrale është furnizuesi më i madh i metalit primar të aluminit në SHBA, duke zënë 79% të importeve totale në 11 muajt e parë të 2024.

Trump më pas pretendoi se ai ishte i përkushtuar për të blerë dhe kontrolluar Gazën, por mund t’i dorëzonte disa zona vendeve të tjera të Lindjes së Mesme për të ndihmuar në rindërtimin.

Në udhëtimin në New Orleans, Trump shpalli 9 shkurtin si “Ditën e Gjirit të Amerikës” dhe nënshkroi shpalljen në bordin e Air Force One, ndërsa avioni i tij kalonte mbi ato ujëra

Meksika argumenton se SHBA-ja nuk mund të ndryshojë ligjërisht emrin e Gjirit , sepse rregullat e OKB-së diktojnë që territori sovran i një vendi individual të shtrihet vetëm deri në 12 milje detare nga vija bregdetare.