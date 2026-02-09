Debatet mes Selin dhe Rogertit duket se nuk kanë fund në shtëpinë e Big Brother VIP 5.
Banori e thërret herë pas here Selin “Barbie” dhe sot ajo iu kthye duke i thënë “bukurosh”. Duket se kjo fjalë nuk i pëlqeu Rogertit, i cili iu drejtua duke i thënë që të mos e përmendë më, pasi ai është burrë i martuar.
Pjesë nga debati:
Rogerti: Kunata ka filluar me Kristin prapë, kujdes me princin e zi, të kam thënë 100 herë.
Selin: Bukurosh, merr frymë thellë
Rogerti: Jo bukurosh, mos më thirr mua bukurosh
Selin: Bukurosh
Rogerti: Mos më thuaj mua bukurosh se nuk jam beqar
Selin: O bukurosh
Rogerti: Mos më thirr mua bukurosh me më tërheq vajzat beqare
Selin: Kur të stoposh ti të më thërrasësh Barbie, atëherë unë do stopoj
Rogerti: Thuaj tullumbac, çufo, ça të duash, por jo bukurosh. Nuk dua me më ardhë femrat se jam i martuar dhe i kënaqur.
Selin: Edhe mua Barbie nuk më thua dot se të gjithë e dinë se ça konotacioni ka kur i thua dikujt ashtu
Rogerti: Të lutem mos më thuaj bukurosh, kaq
Selin: Jo bukurosh por super bukurosh. Kështu që bukurosh kthe përgjigje nëse ke kapacitet për të kthyer përgjigje. Nuk e ke, ngelesh bukurosh.
Rogerti: Baby G më ndihmo, se ka konotacion tjetër.
