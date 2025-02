Edhe pse tha që tashmë i takon drejtësisë zgjidhja e dilemës së madhe nëse Erion Veliaj ka faj apo jo, kryeministri Edi Rama u shpreh se “kryebashkiakut duhet t’i jepet e drejta e një gjyqi dinjitoz”.

Nga sheshi “Skënderbej”, theksoi se pa të dhe Veliajn, Tirana nuk do të ishte sot pikë turistike përgjatë 12 muajve të vitit e as s’do kishte njohur kurrë këtë transformim historik.

Edi Rama: Nuk ua rrok truri se mund të ekzistojnë njerëz që nuk marrin lekë për leje ndërtimi por ama u kërkojnë bizneseve pemë për leje ndërtimi. Ato ndërtimet që u prishën në Lanë atëherë, e dini si janë prishur dhe si është pastruar një sasi rrënojash që kapi volumin 138 mijë ton beton?

Janë prishur me korrupsion! Kam bërë unë korrupsion. I kam thirrur ndërtuesit në zyrë dhe u kam thënë ‘ore naj lek për lejen e ndërtimit keni dhënë, më thanë jo, jo, jo… por mirë më dini budalla mua që merrni leje ju dhe nuk jepni asgjë? Atëherë i thash ka ardhur koha që t’i paguani ryshfetin qytetarëve të Tiranës’, ua ndava me çova segmentin e Lanës dhe u thash ‘merrni buldozerët tuaj, naftën tuaj dhe shkoni prishini se për ndryshe nuk merrni më leje ndërtimi’.

Dhe në vijën logjike të një sërë hetimeve intensive jam gati të dorëzohem para drejtësisë! E kam bërë këtë shumë here madje, por ata që dje në çdo pallat të ri shikonin përqindje për leje ndërtimi dhe kur u thash që s’ka bir k*rve dhe nënë që të dali dhe të thotë mua që me ka marrë lekë, më nxorën një burrë që më ka kërkuar falje 34 herë dhe unë e kam falur 38 herë por ai vazhdon me kërkon falje….