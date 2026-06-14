Deputetja e Partisë Socialiste në Qarkun e Shkodrës, Marjana Koçeku, e njohur ndryshe si “Neomalsorja”, ka njoftuar se nuk do të jetë më pjesë e grupit parlamentar socialist, duke deklaruar se do të ushtrojë mandatin si deputete e pavarur.
Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Koçeku shkruan se idealet dhe vlerat e saj mbeten të njëjtat që ka pasur përpara se të angazhohej me një forcë politike, duke lënë të kuptohet se ka vendosur të distancohet nga Partia Socialiste.
“Prej sot jam deputete e pavarur. Idealet e vlerat e mia janë ato që i kam pasë e i kam shprehë qysh para se me u asociu me një parti. Ato m’i diftojnë kufijtë”, shkruan ajo në postimin e saj.
Bravo Kjo është gjëja e duhur që duhet të bëjë i gjithë grupi i PS…të largohen nga Gangsteri Edi Rama dhe t’ia dorëzojnë drejtësisë.Faleminderit Zj.Koçeku!Ke mirënjohjen dhe respektin tim pa fund ❤️❤️
Mos moreee ! Na more ne qafe more Kocek. Po si na e bere kete profke ?
Edhe 2 vjet do te jeshe deputete dhe pastaj shko e ruaj dhente ne Dokagjin, sepse edhe dukagjinshen e flet mire, pasi gjuhen standarde e urren.