Dr. Shai Efrati, një mjek dhe profesor në Universitetin e Tel Avivit, ka një këshillë të thjeshtë për ata që dëshirojnë të jetojnë më gjatë: mos e lini punën pasi dilni në pension. Ai ka dokumentuar shëndetin e tij për 20 vitet e fundit, duke përfshirë MRI të trurit dhe teste të performancës fizike dhe mendore, dhe thotë se treguesit e tij të shëndetit janë më të mirë tani sesa ishin kur ishte 30 vjeç.

Efrati, i cili është edhe themelues i një klinike për trajtim me oksigjen terapik në Florida, pjesërisht e lidh shëndetin e tij me këtë trajtim. Terapia me oksigjen në kushte presioni ka treguar se mund të kthejë disa nga shenjuesit e plakjes, megjithatë, ajo nuk është e miratuar për këtë qëllim nga Administrata e Ushqimit dhe Barnave në SHBA, shkruan Businessinsider, përcjell A2 CNN.

Megjithatë, këshilla më e madhe që ai jep për pacientët që dëshirojnë të plakën në mënyrë të shëndetshme është që të vazhdojnë të punojnë sa më gjatë që të jetë e mundur. Efrati thotë se puna mund të ofrojë një ndjenjë qëllimi dhe të bëhemi të nevojshëm për të tjerët. Ai e thekson se për ata që nuk janë të angazhuar në punë fizike të rëndë, është e rëndësishme të vazhdojnë të punojnë dhe të luftojnë për një qëllim.

Ai sjell si shembull një pacient në vitet e tij ’90, i cili ende punonte në fushën e pasurive të patundshme dhe mendonte për ndërtimin e një baze në Mars. Efrati beson se ky qëndrim dhe ndjenjë qëllimi e bën atë më të aftë për trajtim mjekësor që rrit jetëgjatësinë sesa një 40-vjeçar që është tërhequr dhe ka si qëllim vetëm relaksimin.

Një studim i vitit 2019, i cili përfshiu 6,985 pjesëmarrës nga mosha 51 deri në 61 vjeç, tregoi se ata që kishin një qëllim më të fortë në jetë kishin më pak mundësi të vdisnin gjatë periudhës gjatë 15 viteve të ardhshme. Studiuesit sugjeruan se një ndjenjë qëllimi mund të kontribuonte në mirëqenien tonë, e cila është e lidhur me nivele më të ulëta të inflamacionit.

Karen Glaser, një profesore e gerontologjisë në Universitetin e Mbretërisë së Bashkuar, ka thënë se qëndrimi në një punë që nuk është shumë stresuese ose e rëndë fizikisht mund të mbrojë aftësitë tona mendore. Ajo gjithashtu shtoi se pensionimi mund të na privonte nga lidhjet sociale, të cilat janë të lidhura me jetëgjatësinë. Një studim i vitit 2023 gjeti se individët që ishin socialisht të izoluar kishin një rrezik 77% më të lartë për të vdekur nga çdo shkak.

Studiues të tjerë, si Ben Meyers dhe Fabrizio Villatoro, kanë treguar se puna e vazhdueshme është një tipar i përbashkët i njerëzve që jetojnë mbi 110 vjeç. Heidi Tissenbaum, një profesore biologie, thekson se mbajtja e trupit dhe mendjes aktive është thelbësore për një jetë të gjatë dhe të shëndetshme.