Nisma Socialdemokrate ka kritikuar Presidenten e Kosovës për prezantimin e Jakup Krasniqit si i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në uebfaqen e këtij institucioni.

Përmes një reagimi publik, Nisma thotë se “figurën e ndritshme të Jakup Krasniqit nuk mund ta njollosin shkarravinat e “Presidencës së Kosovës”!”

Nisma thotë se askujt nuk ja kishte marrë mendja se mund të ndodhte një gjë e tillë që Jakup Krasniqi të paraqitej si i “arrestuar për krime lufte kundër njerëzimit”.

Nisma thotë se vetë struktura e fjalisë “dëshmon se është gatesë e sajuar nga njerëzit e brumosur në frymën jugosllave!”

Nisma Socialdemokrate kërkoi urgjentisht të fshihet nga biografia e Jakup Krasniqit prezantim skandaloz që i bën “Presidenca e Kosovës”.

Nuk ka kaluar shumë kohë dhe biografia e Jakup Krasniqit është rregulluar, ndërsa këshilltari i Presidencës Bekim Kupina përmes një reagimi në Facebook ka thënë se do të kërkohen hetime për këto ndryshime, pasi sipas tij janë bërë pa dijeninë e Presidencës.

“Presidentja Osmani dhe as stafi i saj politik nuk kanë qenë të njoftuar e as të konsultuar lidhur me ndërhyrjen në tekstin në uebfaqen e Presidencës së Kosovës sa i përket biografisë së ish-U.D.Presidentit dhe Kryetarit të Kuvendit, z.Jakup Krasniqi”, ka shkruar Kupina në Facebook.