Dhe tani, shekuj më vonë, nuk është për t’u habitur që pirja e të gjitha llojeve të ndryshme të çajit ka përfitime të shumta shëndetësore, sipas “Bright Side”. Ajo që shumica e njerëzve nuk dinë, është se një bustinë çaji nga kuzhina juaj mund të ndihmojë në disa raste urgjente në shtëpi.

Çaji jeshil është i pasur me veti antimikrobike dhe anti-inflamatore dhe është perfekt për ju nëse luftoni me pikat e zeza dhe aknet. Mund të përzieni 2 bustina me ujë të ngrohtë dhe mjaltë për të krijuar një maskë natyrale për fytyrën. Lëreni masën në fytyrën tuaj për 20 minuta dhe skuqja dhe acarimi do të zhduken.