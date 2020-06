Mjeku natyropat Arben Gjoni thotë që periudha e izolimit duhet të shërbente për të mësuar nga përvoja e vendeve të tjera, pasi kjo pandemi s’mund të luftohet me këshilla të epokës së gurit. Sipas doktorit, aktualisht ka dy metoda natyrale për trajtimin e COVID-19, plazma e gjakut dhe ozonoterapia. Kjo e dyta, vë në dukje ai, është kura më efikase, më e shpejtë, më e thjeshtë dhe me shumë pak shpenzime.

Përmes një letre të hapur drejtuar Kryeministrit Rama dhe ministres së Shëndetësisë, Manastirliu, mjeku Gjoni kërkon që edhe në vendin tonë të hartohet një ligj për përdorimin e ozonoterapisë. “Kur kjo terapi aplikohet që në fillim, pacienti del negativ brenda 10 ditësh dhe asnjë nuk përfundon në intubim ose shtrim në spital. Pra, në një kohë të shkurtër dhe pa pasoja për jetën mund ta kalojmë të gjithë shumë shpejt”, thotë mjeku ndër të tjera në letrën e tij.

LETRA E PLOTË

Duke parë situatën pas hapjes nga COVID-19 dhe duke parashikuar një situatë akoma më të rëndë se kjo, dua t’ju jap disa informacione që do t’ju ndihmonin shumë në përballimin e shpejtë, pa izolim dhe pa shumë viktima të pandemisë. Uroj që të mos e neglizhoni, siç neglizhuat letrën e parë të marsit. Në atë letër ju tregoja se ka edhe protokolle të tjera për të luftuar këtë virus, por askush s’e vuri ujin në zjarr. Unë mbeta në Tiranë nga 9 marsi deri në 9 qershor. Tani, falë riatdhesimeve, jam kthyer në Itali dhe po bëj karantinën e detyruar në shtëpi. Mund të them meqë isha i pranishëm në Shqipëri, se faza e parë e pandemisë pothuajse nuk ekzistoi te ne, sepse populli u izolua totalisht. Por tani që u hapëm, fillon pandemia e vërtetë dhe duhet të kishim shfrytëzuar këta muaj për të zgjedhur kurën më të mirë të mundshme dhe me më pak shpenzime nga përvoja e vendeve të tjera. Nuk duhet pritur vetëm vaksina, sepse njerëzit po vdesin dhe duhet të kurohen sa më mirë dhe shpejt të jetë e mundur.

Është për të ardhur keq për mjekësinë e sotme ku pas mijëra vjet ekzistencë të njerëzimit, i cili ka shkuar edhe përtej sistemit diellor, të luftojë një pandemi vetëm me disa këshilla elementare të epokës së gurit. Kjo, jo sepse ne nuk kemi kura kundër virusit, por burokracia në mjekësi dhe disa arsye të tjera interesash lanë në hije kurat e thjeshta ekzistuese dhe me pak shpenzime.

Më konkretisht, gjatë pandemisë dolën të suksesshme edhe dy terapi natyrale, ajo e ozonoterapisë dhe e plazmës me antitrupa të fituara pas shërimit. Kjo e fundit mund të ketë edhe efekte anësore apo probleme të tjera organizative dhe nuk vlen në rastin e Shqipërisë. Ndërsa ozonoterapia doli kura më efikase se çdo kurë tjetër, më e shpejtë, më e thjeshtë dhe me shumë pak shpenzime. Drejtuesit e spitaleve të Lombardisë, duke zbatuar autonominë e tyre dhe parimin e shpëtimit të jetës, e anashkaluan burokracinë duke aplikuar në fund të marsit në spitalet e Lombardisë protokollin shkencor të shoqatës SIOOT, e cila përdoret nga rreth 3000 mjekë në të gjithë Italinë, si në spitale shtetërore dhe klinika private. Ky protokoll mori aprovimin nga ISS “Istituto Superiore di Sanita” në datën 24 mars 2020 dhe një ditë më vonë filloi të zbatohej në spitalet e Bergamos, më pas u përdor në 15 spitale të tjera të Lombardisë, ku vazhdon të përdoret edhe sot e kësaj dite.

Çfarë është ozonoterapia? Është marrja e 200ml gjak nga pacienti pozitiv ose i sëmurë dhe pasurimi i tij me një raport përzierjeje oksigjeni dhe ozoni. Pas përzierjes, gjaku i hidhet përsëri pacientit. E gjithë procedura zgjat 20 min dhe bëhet 1 herë në ditë. Përzierja bëhet nga një aparaturë e posaçme e certifikuar CE dhe me ndihmën e një bombole oksigjeni.

Çfarë bën kjo përzierje në organizëm? Përveç shumë të tjerave që do t’i lexoni më poshtë, ato më kryesoret janë eliminimi direkt i virusit, duke e nxjerrë 100% jashtë loje, sepse nuk mund të lidhet dot me receptorët e qelizave dhe e dyta furnizon direkt organet dhe vetë mushkërinë me oksigjen, edhe kur mushkëria nuk punon 100%, e treta nuk lejon koagulimin e gjakut, e katërta forcon mikro-circolacionin etj…..për më tepër nuk ka asnjë efekt anësor.

Përdorimi i ozonoterapisë në spitalet shtetërore apo klinikat private është një vlerë e shtuar e sistemit shëndetësor, pasi kuron me dhjetëra sëmundje të tjera. Kjo është totalisht në dorën tuaj.

Në mars, një nga anëtarët e task-forcës anti-COVID tha që s’kemi prova shkencore për këtë kurë.

Tani le të flasim me fakte shkencore:

Nga faktet e mëposhtme po ju them vetëm një, më kryesorin, ku nga 25 të intubuar dhe të pashpresë për jetën, 15 prej tyre dolën nga intubimi pas 5 ditë terapie, ndërsa 3 të tjerë dolën më pas dhe vetëm 7 vdiqën, pasi për ta ishte shumë vonë. Kur kjo terapi aplikohet që në fillim, pacienti del negativ brenda 10 ditësh dhe asnjë nuk përfundon në intubim ose shtrim në spital. Pra, në një kohë të shkurtër dhe pa pasoja për jetën mund ta kalojmë të gjithë shumë shpejt.

Sa për informacion, po ju njoftoj se Parlamenti i Brazilit ka aprovuar këto ditë ligjin Nr. 1383/20 mbi përdorimin e ozonoterapisë në spitalet shtetërore. Ndërsa në Itali përdoret prej më shumë se 15 vitesh nëpër spitale dhe në klinika private. Prandaj do t’ju këshilloja edhe ju që të bëni një ligj për përdorimin e ozonoterapisë në Shqipëri. Njëkohësisht duhen kualifikuar dhe certifikuar rreth 30 ose më shumë mjekë për përdorimin e ozonoterapisë dhe protokollit SIOOT. Këta 30 mjekë duhen shpërndarë në 10 qendra në të gjithë Shqipërinë me nga 3 mjekë dhe 3 infermierë për çdo qendër dhe shërbim 24-orësh. Një qendër trajtohen rreth 75 pacientë në ditë, ndërsa 10 qendra shërbejnë për rreth 750 pacientë të infektuar në ditë, që është një shifër mjaft e lartë për të përballuar çdolloj situate. Kjo terapi mund të aplikohet vetëm ose në mbështetje të terapive ekzistuese, të cilat i vendos personeli mjekësor sipas rastit.

Në këtë mënyrë nuk do jeni të detyruar të mbyllni asgjë dhe jeta do vazhdojë normalisht.

Nëse ky plan ju duket interesant, unë dhe presidenti SIOOT, Prof. Marianno Franzini, do t’ju ndihmonim në çdo drejtim të mundshëm që shqiptarët të kishin një kurë më shumë në luftën me këtë virus apo ndonjë tjetër në të ardhmen. Po ju rikujtoj se jeni betuar që do përdorni çdo kurë të mundshme mbi tokë për zhdukjen e pandemisë në Shqipëri. Nëse jeni në atë post, jeni edhe prej votës sime, prandaj vendosni që shqiptarët të marrin të njëjtën kurë që marrim edhe ne në Itali. Mundohuni ta ndiqni këshillën time sepse jemi ende në kohë. Ju siguroj që do dilni faqebardhë dhe të gjithë do bëjmë plazh sivjet. Në faqen SIOOT keni të gjitha intervistat dhe shpjegimet shkencore nga presidenti i SIOOT, Prof. Marianno Franzini, për argumentin në fjalë.

Me respekt dhe shpresë Arben Gjoni, mjek parandalues natyropat/panorama

/e.rr