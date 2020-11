Është e rëndësishme të mbani sistemin tuaj imunitar të fortë me një larmi vitaminash dhe lëndësh ushqyese. Sigurisht, asnjë ushqim ose suplement nuk do të garantojë me gripin apo koronavirusin, por disa ushqime kanë veti forcuese të imunitetit që mund të ndihmojnë t’i kaloni më lehtë. Proteinat, antioksidantët, acidet yndyrore thelbësore dhe disa vitamina dhe minerale janë të gjitha thelbësore për një sistem të shëndetshëm imunitar.

Supe pule me makarona

Fuqitë shëruese të supës së pulës janë legjendare. Supa siguron lëngje të nevojshme, ndërsa kripa ndihmon në mbajtjen e pasazheve të hundës të pastra dhe mukusit të hollë, ashtu si ilaçet për kollën. Nuk jeni të gatshëm të bëni supën tuaj të pulës? Studimet tregojnë se supat komerciale janë po aq efektive sa ato të bëra vetë.

Qepë dhe hudhër

Hudhra dhe qepët kanë disa antioksidantë dhe mund të largojnë një numër virusesh dhe bakteresh, duke parandaluar kështu infeksionet dhe madje duke ulur potencialisht rrezikun e disa llojeve të kancerit. Karakteristikat medicinale të hudhrës janë më të larta kur hahet e gjallë dhe e prerë në feta.

Kërpudha

Kërpudhat janë jashtëzakonisht të larta në antioksidantë. Ato kanë veti antivirale, antibakteriale dhe luftuese të tumorit. Dihet gjithashtu se janë një burim i mirë i fibrave, vitaminave B dhe mineraleve thelbësore si seleni dhe bakri. Studimet tregojnë se kërpudhat rrisin prodhimin e citokinave, të cilat ndihmojnë në luftimin e infeksionit. Llojet më të fuqishme të luftës kundër ftohjes dhe gripit janë shitake, maitake dhe reishi.

Frutat e agrumeve

Frutat e agrumeve janë të njohur për mega-dozat e tyre të vitaminës C, e cila ka veti të rritjes së imunitetit, por ato ofrojnë më shumë se kaq. Studimet tregojnë se frutat agrume kanë më shumë se 8,000 përbërje flavonoide, si dhe sasi të konsiderueshme të kaliumit, acidit folik dhe fibrave. Ata gjithashtu mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare, inflamacion dhe kanceri. Patatet e ëmbla, kungulli, domatet, brokoli, lulelakra, specat e kuq dhe kivi janë gjithashtu të pasura me vitaminë C.

Kos

Probiotikët, të njohur gjithashtu si “kultura të gjalla dhe aktive”, janë baktere të shëndetshme që gjenden në kos. Studiuesit besojnë se ato mund të stimulojnë sistemin tuaj imunitar për të luftuar sëmundjen. Të gjitha llojet e probiotikëve janë të dobishëm, por lloji më i mirë është lactobacillus reuteri, i cili stimulon qelizat e bardha të gjakut. Gjithashtu kërkoni kos që përmban vitaminë D sepse nëse keni nivel të ulët të kësaj vitamine, atëhere rritet rreziku për t’u infektuar nga koronavirusi apo për t’u prekur nga ndonjë grip.

Çaj i nxehtë

Ndër shumë përfitime, çaji i nxehtë qetëson fytin dhe na ndihmon të ngrohemi. Por çfarë e bën atë kaq të shëndetshëm? Ajo është e mbushur me polifenole, flavonoide dhe katekina për të luftuar sëmundjen. Këto antioksidantë janë treguar për të shkatërruar radikalet e lira që dëmtojnë qelizat dhe rrisin përgjigjen imune të trupit. Çaji i zi dhe çaji jeshil janë më të njohurit, por të gjithë kanë përfitime.

Xhenxhefil

Njerëzit përdorin xhenxhefil për të trajtuar shumë sëmundje. Përdoret në tretje, si anti-inflamator dhe si një përforcues imunitar. Xhenxhefili ndihmon për të prishur grumbullimin e toksinave në organe, të cilat ju bëjnë të prekshëm nga infeksionet. Shtoni pak xhenxhefil të freskët dhe pak limon në ujë të nxehtë për një pije që rrit imunitetin.

Këto ushqime mund të jenë një vakt perfekt diabetik! Mos harroni se të hahet mirë është thelbësore për shëndetin e mirë (mendor, fizik dhe emocional). Duke qëndruar aktiv dhe duke mbajtur një peshë të shëndetshme, ju mund të zvogëloni frekuencën e sëmundjeve dhe infeksioneve.