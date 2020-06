Për shumë prej nesh, shtëpitë janë bërë vendet tona të punës përgjatë muajve të fundit dhe për disa një kthim i plotë në zyrë ende duket një perspektivë e largët.

Kompanitë kryesore të teknologjisë thonë se janë të hapura për stafin e tyre që të punojnë nga shtëpia përgjithmonë. Punonjësit do të kuptojnë se puna në distancë jo vetëm që është e mundur, por, në disa raste, preferohet më shumë. Një zhvendosje e punës mund të jetë tashmë në zhvillim e sipër.

Një zhvendosje e tillë mund të ketë pasoja të thella në jetën tonë në shtëpi dhe duke zgjeruar jetën e qyteteve tona: gati një e katërta e gjithë hapësirës së zyrave në Angli dhe Uells është vetëm në Londrën qendrore.

Për të kuptuar implikimet, u pyetën katër ekspertë për jetën e qytetit, të gjithë ishin duke punuar nga shtëpia.

A do të zbrazen qendrat e qytetit?

Paul Cheshire, profesor i gjeografisë ekonomike, London School of Economy:

Unë mendoj se do të kthehemi në zyra, por jo në të njëjtën mënyrë.

Njerëzit janë më produktivë kur janë më afër së bashku me kontaktin ballë për ballë. Ka 20 vjet kërkime vërtet të mira e bindëse që tregojnë se sa e rëndësishme është kjo. Ka shumë gjëra që nuk mund të bësh përveç se në bashkëpunim me njerëzit e tjerë – njerëzit janë në thelb kafshë shoqërore.

Profesori i sociologjisë, Goldsmiths: Unë mendoj se jemi në një pikë kthese. Është një riorientim, një rivlerësim i marrëdhënies midis vendit dhe kohës dhe jetës shoqërore për të cilën ne jemi në prag të saj. Mund të shohim ndryshime të thella. Disa gjëra mund të mos kthehen me si më parë.

Aude Bicquelet-Lock, nënkryetar i politikës dhe kërkimit, Instituti i Planifikimit të Qytetit Royal: Është e vërtetë që disa kompani kanë thënë se mund të lejojnë që punonjësit të punojnë nga shtëpia përgjithmonë. Tëitter e ka thënë. Facebook po ashtu. Drejtori i Përgjithshëm i Barclays tha se 7,000 njerëz në zyrë mund të jetë një gjë e së kaluarës.

Përvoja për të shkuar në zyrë në Aberystëyth nuk është njësoj si të shkosh në zyrë në Londër. Rënia e hapësirës për zyra do të ndikojë në qytete të vogla, të mesme dhe të mëdha në mënyra të ndryshme.

Zbutja e jetës së qytetit ka ardhur për një kohë të gjatë. Mund të ndodhë që disa biznese nuk do të kthehen më në qendër të qytetit dhe mendojnë se është shumë e rrezikshme – ose mund të ketë drejtues të tjerë ekonomikë ku njerëzit thjesht do të shfrytëzojnë rastin të pyesin: “Pse po investojmë kaq shumë të kapitalit tonë në këto hapësira të mëdha zyrash? “

Unë mendoj se ka ndoshta efekte të mëdha [nga më shumë punë nga shtëpia]. Ka presion mbi sferën e vendit. Ka presion mbi marrëdhëniet gjinore në shtëpi, mbi mjegullimin dhe mbivendosjen e prindërve dhe punës dhe presionet që do të shkaktonin.

Aude Bicquelet: Unë mendoj se ajo që ne do të shohim është që qendrat lokale mund të pësojnë më shumë diversifikim -, më shumë aktivitete sociale pasi njerëzit mund të duan të takohen me njëri-tjetrin. Po ashtu të punosh nga shtëpia mund të nënkuptojë qasjen në vendet e punës në qytete të vogla për disa ditë. E kundërta mund të zbatohet për qytetet më të mëdha, gjë që sigurisht shtron pyetjen se si mund të shfrytëzohet hapësira e zyrës: ekzistojnë disa mundësi, si shndërrimi i zyrave në hapësira banimi, gjë që jo gjithmonë është bërë me sukses absolut.

Po ashtu pyes veten nëse do të na duhen salla konferencash dhe hapësira të tjera takimesh siç kemi bërë në të kaluarën.

Paul Cheshire: Do të merrni më shumë njerëz që punojnë nga shtëpia, që do të thotë se do të ketë më shumë kërkesë për shtëpi të mëdha. Ju duhet të keni një hapësirë ​​pune, e cila do t’ju nxisë të ndërroni shtëpinë.

Nga ana tjetër, do të ketë njerëz që duhet të qëndrojnë në zyra.

Do të na duhet më shumë hapësirë. Ajo që do të bënit është hapja e tokave afër stacioneve me orientim në qendrat e qytetit. Ju mund të ndërtoni një milion shtëpi në tokë me pjesë të gjelbër brenda 45 minutave nga Londra qendrore, sepse ka kaq shumë toka të tilla.

Margaret Bell, profesore e transportit dhe e mjedisit, Universiteti i Neëcastle:

Hulumtimi ynë ka treguar se në një studim të udhëtimeve në Neëcastle 7% e udhëtimeve mbi 50 km ishin përgjegjëse për 60% të emetimeve të karbonit. Sa më tej të udhëtoni, ka efekt më të dëmshëm me emetimet.

Shqetësimi im është që njerëzit të blejnë më shumë makina dhe ata që kanë vetura do t’i përdorin ato më shumë. Ajo që ne kemi nevojë është stimuj për të përdorur më shumë biçikleta dhe për t’i bërë njerëzit të zhvendosen drejt jetesës më afër punës ose vendeve të tyre të punës, ose rregullimi që njerëzit të shkojnë të punojnë më shumë në vend.

Ne kemi nevojë për një qasje nga poshtë-lart për të kuptuar nevojat e njerëzve dhe të përpiqemi të përshtatim transportin në përputhje me rrethanat.

Paul Cheshire:Strehimi, veçanërisht në Angli, është shumë joefikas. Ka një gjurmë mjaft të madhe karboni me më shumë kohë të kaluar në shtëpi sepse ngrohja e shtëpisë dhe izolimi i shtëpisë janë shumë, shumë më keq sesa objektet moderne tregtare.

Margaret Bell:Disa kërkime që kemi bërë në Leicester treguan se nëse punoni nga shtëpia, mesatarisht përdorni 75% më shumë energji sesa kurseni duke mos shkuar në punë. Dhe kjo korrespondon me një rritje prej 75% të dioksidit të karbonit – thjesht sepse nëse keni nevojë për ngrohje dhe gaz, energji elektrike në shtëpi, kjo është më shumë se ajo që kurseni duke mos shkuar në punë me makinë.

Po në mënyrën se si ne përdorim qytetet?

Qytetet janë të rëndësishme sepse ato janë vende të takimit. Vendet e ndryshimitTë gjithë do të kenë kaluar në bllokimin dhe do të kenë kaluar nëpër ndryshime, do të kenë zakone të reja dhe do të kenë pikëpamje të forta për atë që dëshirojnë, çfarë funksionon për ta dhe çfarë jo.

Paul Cheshire:Çshtja tjetër është frika e njerëzve: për sa kohë do të duhet që njerëzit të shërohen nga përvoja e shqetësimit për të qenë në turma sepse mos infektohen?. Unë mendoj se njerëzit do të shërohen nga kjo nëse ekziston një vaksinë, nëse virusi zvogëlohet.

Nëse kjo ndodh, zyrat do të rishohin veten. Kjo mund të zgjasë mjaft kohë. (BBC, gazeta “Si”)