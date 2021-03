Projekti i maternitetit “Mbretëresha Geraldinë” do të jetë një investim i cili ruan godinen historike dhe rindërton nga themelet shtesën e demtuar nga tërmeti.

Ky maternitet po rikonstruktohet dhe zgjerohet dhe eshte projekti me i madh qe nga koha Italise.

Ajo qe po ndodh në fakt është:

-Do të prishet shtesa e maternitetit qe do behet e re, sepse shtesa e demtuar nga termeti ka dale e pariparueehme me akt te institutit ndertimit.

– Godina e vjeter ruhet plotesisht (riparohet)

– Rriten kapacitetet me 50%

– Ndertohet qendra e pare e prematuritetit ne shqiperi

Godina e vjeter do të rikonstruktohet dhe do te jete si me poshte: