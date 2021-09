Ja si do sillen shenjat më 28 shtator 2021

Dashi-Këtë të martë 28, pritet të keni një energji dhe humor të mirë, të nevojshme për të përballuar ditën. Tani e tutje, problemet e punës do të fillojnë të zgjidhen vetë. Jupiteri dhe Saturni nuk do t’ju hapin më punë dhe as vështirësi ligjore. Sa i përket dashurisë, do të duhet të prisni për dhjetorin dhe janarin e ardhshëm.

Demi-E marta mund t’ju përballë me një telash të vogël, por asgjë serioze! Në këtë moment duhet të sqaroni situata në familje, sepse ka disa gjëra për t’u rregulluar. Nëse shtatori ishte një muaj i komplikuar për dashurinë, për fat të mirë tetori do të sjellë surpriza të bukura. Ata që janë duke pritur për një përgjigje do të kenë një shans të mirë për ta marrë atë shumë shpejt.

Binjakët-Sa më afër fundit të vitit, aq më shumë do të keni mundësinë të zgjidhni problemet tuaja. Jeni duke përjetuar një fazë rindërtimi, por përparësia juaj tani është të shëroheni nga një periudhë e lodhjes së madhe. Në dashuri, tetori do të jetë një muaj që do të vendosë kufij.

Gaforrja-Nesër do të jeni në gjendje të rifitoni pak besim. Sigurisht, është e vërtetë që muajt e fundit në aspektin e punës shenja juaj ka qenë në shënjestër duke kundërshtuar Jupiterin dhe Saturnin. Disa projekte ose plane u ndërprenë. Tetori do të jetë një muaj interesant. Në ditët e ardhshme duhet të përpiqeni të zgjidhni problemet e vështira për t’u menaxhuar. Kini shumë kujdes!

Luani-Nesër duhet të përpiqesh të jesh pak më tolerant ndaj të tjerëve. Hëna mund të shkaktojë disa shqetësime midis jush dhe atyre përreth jush. Sidomos me Demin dhe Ujorin, tensionet do të jenë afër. Në orët e ardhshme yjet do t’ju ftojnë të bëni një pauzë të vogël për reflektim.

Virgjëresha-Nesër do të jetë një ditë tjetër shumë premtuese. Por kushdo që po del me një Peshore ose Shigjetar në muajt e ardhshëm mund të jeni duke ndërtuar diçka të ftohtë. Megjithatë, muaji tetor do të jetë shumë interesant për dashurinë.

Peshorja-Në sajë të Hënës, e marta do të jetë një ditë shumë stimuluese, veçanërisht për ata që janë të përkushtuar të rizbulojnë rolin e tyre, rrugën e tyre. Për shumë të lindur në shenjën e Peshores, gjithçka që është bërë në muajt e fundit do të duhet të rishikohet.

Akrepi-Disa projekte pune do të shkojnë edhe pse me lëvizje shumë të ngadaltë, por për fat të mirë Mërkuri do të fillojë një hap të rëndësishëm në shenjën tuaj. Mund të merrni një lajm që e keni pritur prej një kohë të gjatë.

Shigjetari-Nesër do të jeni shumë të vendosur dhe optimist për të ardhmen tuaj. Nëse keni përjetuar shumë momente krize në muajt e parë të vitit, rilindja juaj e vërtetë do të fillojë nga tani e tutje. Në dashuri do të jeni të ftuar të bëni zgjedhje të rëndësishme edhe pse jeni disi, si të zhytur në mendime.

Bricjapi-Nesër do të jetë një ditë shumë emocionuese për marrëdhëniet tuaja. Nga ana tjetër, beqarët duhet të fillojnë të shikojnë përreth. Deri në muajin tetor do të jeni në gjendje të arrini qëllime të rëndësishme. Dhe kjo do të vlejë edhe më shumë për ata që dinë të planifikojnë jetën e tyre.

Ujori-Nesër do të jeni mjaft të hutuar. Do të jetë e rëndësishme të rishikoni disa çështje ekonomike: paratë vonohen të mbërrijnë ose ju jeni ai që shpenzoni shumë! Ditët e fundit kjo situatë ju ka shkaktuar shumë mendime, aq sa ju luftoni për të fjetur natën. Tani për tani, do të duhej diçka konkrete për t’ju dhënë më shumë qetësi.

Peshqit-Do të jeni mjaft të lodhur në orët e ardhshme, sapo keni dalë nga një fundjavë stresuese. Sidoqoftë, 48 orët e ardhshme, kur Hëna është në shenje.