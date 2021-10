Parashikimi astrologjik i muajit Tetor 2021, nga Meri Shehu. Renditja e shenjave nga ajo më pak me fat te ajo me e favorizuara:

12. Dashi

Dashët do të kenë muajin më pikant të mundshëm, Tëtorin, e para sepse do të ndikohen shumë nga Mërkuri i kundërt përballë shenjës së tyre kështu që të gjitha llojet e marrëdhënieve do t’i prekin, marrëdhëniet në çift, bashkëpunimet, kontratat, marrëveshjet, do të jetë një periudhë pak e pastabilizuar dhe konfuze deri në datën 18 dhe ndodhen në këtë pozicion për këtë lloj konfuziteti. Duhet ta marrin shtruar, jo fillime të reja, jo martesa të reja dhe jo ndarje, të paktën deri në datën 18 sepse mund të keqkuptohen.

11. Bricjapi

Bricjapi është një nga shenjat kardinale që preket kryesisht nga Mërkuri i kundërt në Peshore, sidomos në çështjet e karrierës, ligjit dhe marrëdhënieve me eprorët. Duhet të kenë shumë kujdes të paktën deri në datën 18 sepse shumë Bricjapë që i kanë të paqarta këto marrëdhënie, do të kenë probleme, divergjenca, humbje pune ose probleme me shkresurina, eprorë, njerëz të fuqishëm dhe mund të jetë një periudhë që ata mund të gjenden konfuzë dhe të konfuzojnë të tjerët. Me marrëdhëniet në çift, nuk është ndonjë periudhë e mirë.

10. Demi

Mërkuri i kundërt do t’iu sjellë probleme me punën e përditshme, të paktën deri në datën 18, si probleme me udhëtimet e punës, ndryshimet në të, probleme në marrëdhëniet me njerëz me të cilët punojnë, që mund të reflektohen në çështje shëndetësore e emocionale të tyre. Në datën 20, Hëna e plotë në Dash nuk është shumë e mirë për ta sepse i ngarkon shumë emocionalisht dhe i bën delikatë në çështjet e shëndetit ose ëndrrat e tyre. Këtë Tetor duhet të jenë më të qetë, të tërhequr dhe të mos marrin vrull. Në datën 6 mund të kenë një sekuencë të mirë, një lajm të mirë ose një fillim për një çlirim nga pengesat që duhet ta shohin me qetësi dhe do të marrin mesazhin e mirë për nisjen e disa projekteve.

9. Binjakët

Pas datës 7, fillojnë të marrin një energji nga partneri që mund të kenë, por stafetën e marrëdhënieve të tyre e marrin bashkëpunëtorët ose partneri në rastin e çifteve, pasi Afërdita del përballë shenjës së tyre, hyn në Shigjetar në datën 7 dhe iu bie për detyrë Binajkëve të tërhqien pak dhe të aprovojnë më shumë kërkesat e partnerëve të tyre. Mund të kenë lidhje të mira që shkojnë deri në martesa, bashkëpunime të mira, por gjithmonë mbeten në paqartësinë e kushteve të bilanceve ekonomike dhe kërkesave që partnerët e tyre mund të kenë ndaj Binjakëve. Në jetën sociale do të kenë një lajmë të mirë rreth datës 20. Pas kësaj date, çlirohen në çështjet ligjore dhe planet e tyre marrin përparësi.

8. Akrepi

Mërkuri i kundërt në Peshore është një kuadrat që projektet, ëndrrat dhe gjërat që Akrepët duan të realizojnë i mban pak të mbyllura, jo të deklaruara dhe i konfuzon. Duhet të jenë të vëmendshëm deri në datën 18 kur të çlirohet Mërkuri i kundërt dhe të fillojnë projektet, ëndrrat, fantazitë, romancat e tyre të marrin një drejtim sa më të mirë. Nga ana ekonomike, nis një përparësi e mirë nga data 7 sepse Afërdita që tashmë ndodhet në Akrep iu jep mundësi këto ditë që të fuqizohen.

7. Gaforrja

Si shenjë kardinale, do të merret me çështjet familjare, keqkuptimet, shpërngulje ose rregullime në shtëpi që do t’i bëjnë konfuzë deri në datën 18 Tetor. Në lidhje me karrierën, marrin një hov dhe mbyllet një cikël i rëndësishëm në datën 20 dhe do të marrin shumë shkëlqim, paga e tyre mund të rritet. Pas këtij cikli, duhet të nisin një cikël të ri marrëdhëniesh pune, të mjaftohen me të ose të rrinë në vend.

6. Peshqit

Një muaj i rëndësishëm e i bukur, por do të kenë ngritje të rëndësishme në familje, investime e biznese, që pas datës 7 marrin rëndësi të madhe, por edhe me kontaktet jashtë. Nëse një person i kësaj shenje dëshiron të bëjë biznes apo të bashkëpunojë me dikë të afërt, kjo bëhet shumë e rëndësishme pas kësaj date dhe merr përparësi. Duhet të kenë kujdes në detyrimet ekonomike sepse do të jenë të paqarta dhe mund t’i bëjnë konfuzë, deri në datën 18. Ndërkohë, po përgatiten që në fund të vitit të realizohen planet e tyre pasi më pas nis viti i Peshqve.

5. Luani

Ndodhet në një pozicion të rëndësishëm sepse do të ballafaqohet me tradita dhe përballje më të respektuara. Deri tani kundërshtarët nuk kanë qenë në lartësinë e tyre dhe e kanë pasur të lehtë. Mungesa e sfidës nuk i ka bërë të ndihen superiorë e të vlefshëm, por tashmë kjo do të ndryshojë dhe do të hyjnë në sfida e veprimtari të vërteta që do t’i kënaqë edhe fitorja, edhe disfata. Këto do të nisin nga data 20 Tetor dhe do të vendosen përfundimisht pikat mbi “i” në aspektet kyçe. Gjithsesi, duhet të kenë parasysh mesazhet që japin e marrin, të detajojnë mirë planet dhe bisedat e tyre sepse Mërkuri i kundërt shërben për të ekuilibruar mirë mendimet e tyre. Do të kenë keqkuptime sidomos me njerëz të afërt që mund të bëhen pengesë në ecurinë e punëve dhe të projekteve të tyre. Në punë intelektuale, nuk duhet të publikojnë gjëra dhe t’i quajnë si të përfunduara, të paktën deri në datën 18. Pra, duhet të mos dalin në përfundime të përcaktuara në projekte dhe opinione.

4. Virgjëresha

Është një nga momentet e tyre më të rëndësishme të shtrimit të bazës së tyre ekonomike. Nëse i marrin me korrektësi, detaje e kujdes investimet që mund të bëjnë dhe çështjet e tyre ekonomike, të paktën deri në datën 18 Tetor, mund të dalin në një periudhë të re, më të ndritur, më të fuqishme në anën financiare. Në datën 20, mund të kenë diskutime të rëndësishme me partnerë e bashkëpunëtorë për çështje trashëgimie e dhurimesh. Jupiteri kthehet i drejtë në datën 20, kështu që të gjitha çështjet me punën që kanë ngecur, nuk kanë ecur përpara apo nuk kanë marrë drejtimin e duhur, nisin të çlirohen. Virgjëreshat që kanë pasur probleme shëndetësore dhe nuk janë ndierë mirë, pas kësaj date gjejnë terapinë ose medikamentin e tyre. Blerje dhe investime të rëndësishme në marrëdhëniet familjare.

3. Peshorja

Marsi dhe Mërkuri janë në shenjën e tyre, po bëjnë gjithçka që është e mundur që të nxjerrin veten e tyre mirë, të nxjerrin projektet e duhura, të jenë në vendet e duhura, të kenë sjelljen e duhur dhe ekuilibrin që jeta e tyre të shkojë mirë. Në ditët e para, pavarësisht tyre, tonalitetin e kanë pasionet kështu që ato do të vendosin më shumë sesa e mira, rregulli dhe drejtësia që kërkojnë ato. Deri në datën 7 do ta humbin luftën me rregullin e tyre dhe kjo është një pikë e dobët për to. Një marrëdhënie me rëndësi nis të kompletohet deri në datën 20, por mund t’iu dalë përballë një kundërshtar i fuqishëm.

2. Ujori

Gjërat e pambaruara nisin të çlirohen nga kthimi i Jupiterit në rrugë të drejtë dhe kanë dy muaj kohë për të ecur përpara. Mërkuri i kundërt iu pengon kontaktet me jashtë, rregullon çështjet e dokumentacioneve ose iu shtron rrugën për të ikur jashtë, por janë vendimmarrje që do të konfuzohen e do të rregullohen deri në datën 18. Një njohje shumë e mirë me jashtë pas datës 7, e cila do t’iu japë mundësi të reklamojnë punët dhe situatat e tyre

1. Shigjetari

Deri në datën 7 nuk do të jenë në vendin e parë, për shkak të Afërditës në Akrep. Shumë ndjenja, pasione e çështje mbeten të bllokuara, por pas kësaj date nisin të shpërthejnë. Shigjetarët do të marrin shumë mundësi, oferta, punë. Pas datës 20 shkëlqen dashuria, një dashuri me shikim të parë, por edhe një kompletim në të, shumë i rëndësishëm. Duhet të kenë kujdes me Mërkurin e kundërt në Peshore sepse i komplikon në marrëdhënie me miqtë, jetën sociale, por gjithsesi do të qetësohet pesha e tyre në këto marrëdhënie, do të dalë më e qartë pas datës 18. Është një muaj që mund ta shfrytëzojnë për dashuri, para e investime