Studiuesit e Shkollës së Mjekësisë në Universitetin e Stanfordit,Kaliforni zbuluan se doza e dytë e vaksinave mARN (të modifikuara gjenetikisht Pfizer dhe Moderna) të Covid-19 gjeneron një rritje të fortë në një pjesë të sistemit imunitar dhe siguron mbrojtje të gjerë antivirale.

Studimi, i botuar në “Nature”, mbështet idenë se doza e dytë nuk duhet të anashkalohet. Studimi u zhvillua për të gjetur se cilat janë efektet e vaksinës Pfizer dhe Moderna në përbërësit e shumtë të përgjigjes imune. “Pavarësisht nga efektshmëria e tyre dihet ende pak se si do të funksionojnë vaksinat mARN. Kështu që ne hetuam përgjigjen imune të shkaktuar nga njëri prej tyre me shumë detaje,”thotë Bali Pulendran, profesor i patologjisë, mikrobiologjisë dhe imunologjisë.

Eksperti thotë se kjo është hera e parë që vaksinat e mARN-së u jepen njerëzve dhe duhet që mjekët dhe ekspertët e epidemiologjisë të jenë vigjilent. Sipas sondazheve të fundit, ato kanë mbrojtje deri në 95%. Tradicionalisht, baza kryesore imunologjike për aprovimin e vaksinave të reja ka qenë aftësia e tyre për të nxitur antitrupa neutralizues.

Këto janë proteina të individualizuara, të krijuara nga qelizat imune të njohura si qeliza B, të cilat mund të bashkohen me një qelizë dhe ta parandalojnë atë nga infektimi. Megjithëse antitrupat maten lehtë, ato vetëm nuk mund të pasqyrojnë plotësisht kompleksitetin e sistemit imunitar dhe gamën e mundshme të mbrojtjes kundër tij.

Puledran dhe kolegët e tij vlerësuan tendencat e të gjitha llojeve të qelizave imune të prekura nga vaksinat e ARN-së, veçanërisht ajo e qelizave T. Këto nuk i bashkohen grimcave virale siç bëjnë antitrupat, por hetojnë indet e trupit për shkatërrimin e qelizave që mbajnë infeksionet virale.

Vaksinat MARN funksionojnë ndryshe nga vaksinat klasike të përbëra nga patogjenë të gjallë ose të vdekur. 56 vullnetarë të shëndetshëm u zgjodhën për studimin dhe mostrat e gjakut u morën para dhe pas dozës së dytë. Shkencëtarët zbuluan se doza e parë rriti nivelet e antitrupave specifikë SARS-CoV-2 siç pritej, por jo aq sa doza e dytë.

Kjo e fundit, në fakt, stimuloi një rritje të shumëfishtë në nivelet e antitrupave me një përgjigje të jashtëzakonshme si pasojë të qelizave T. Në veçanti, doza e dytë gjeneroi mobilizimin masiv të një grupi qelizash pas dozës së parë. Ky nëngrup i vogël qelizash i quajtur monocite, aktivizohen pjesërisht në përgjigje të një infeksioni Covid.

Sidoqoftë, pas dozës së dytë të Pfizer, numri i tyre u rrit 100 herë për të përfaqësuar 0.01% të të gjitha qelizave të gjakut që qarkullojnë para vaksinimit. Sipas Puledran është e mundur që këto qeliza të jenë në gjendje të japin një veprim frenues jo vetëm kundër SARS-CoV-2, por edhe kundër viruseve të tjerë./ SI