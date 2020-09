Gjatë pandemisë së koronavirusit është e këshillueshme që të shmangni vizitat në spitale ose klinika gjatë pandemisë, përveç nëse është shumë serioze, për të zvogëluar ekspozimin e mundshëm ndaj koronavirusit të ri. Meqenëse Covid-19 është një sëmundje virale e frymëmarrjes, vizita në një klinikë dentare tani konsiderohet tejet e pasigurt. Koronavirusi i ri është i pranishëm në mukusin, pështymën dhe fytin e personit të infektuar. Kjo do të thotë se ekziston mundësia që mjetet e përdorura nga dentistët të ndoten me virusin nëse një pacient me Covid-19 viziton klinikën.