Dashi

Disa lajme të mira do të ketë për ju sot. Me planetet që ju favorizojnë do të jeni mjaft të lehtësuar. Ndiheni plot energji dhe të gatshëm për të sfiduar të gjithë botën. Tregoni kujdes që të mos shkelni shumë në plagët e atyre që ju rrethojnë, dikush mund të tërbohet! E Premte interesante për ata që merren me biznes, veçanërisht nëse dini si të përdorni shkathtësinë tuaj natyrore me mençuri.

Demi

Hëna do të jetë në fushën tuaj të 10-të, herë duke buzëqeshur, herë duke sulmuar. Mos u shqetësoni pasi qielli sigurisht nuk do t’ju lejojë të mërziteni! Sekreti i ditës do të jetë në përputhje ose, të paktën, në shmangien e situatave të detyrueshme. Tregohu mjaft i mençur për t’i lënë gjërat të ecin drejt, pa u përpjekur të ndryshosh drejtimin e tyre.

Binjakët

E premtja karakterizohet nga Hëna. Ata që punojnë për të tjerët do të kalojnë një moment të këndshëm. Kënaqësia në punë do bëjë që ju të keni më shumë dëshirë për të punuar. Marrëdhënia juaj me partnerin do të jetë në fazën më të mirë dhe kënaqësia që ai do t’ju falë do t’ju bëjë të keni më shumë besim në veten tuaj.

Gaforrja

Një e premte pozitive në shoqërinë e miqve tuaj. Do të jeni në gjendje të vëzhgoni situatat që ju interesojnë dhe ti jepni një drejtim dëshirave tuaja. Mërkuri ju stimulon në nivelin intelektual, duke ju zgjeruar horizontin dhe duke ju dhënë eufori dhe optimizëm dhe një dëshirë të madhe për të bërë plane. Njëqind për qind të lumtur si çift? Ndoshta jo, ju jeni të vetëdijshëm që partneri juaj nuk është i përsosur, por gjithashtu e doni atë.

Luani

Një ditë e shurdhër për shkak të Diellit dhe Hënës, pikërisht në fushën tuaj të shtatë, atë të martesës, të marrëdhënieve ndërpersonale. Durimi dhe mirëkuptimi juaj me partnerin do të testohen rëndë nga luhatjet e vazhdueshme të humorit, në disa raste nga xhelozitë. Marrëdhëniet tashmë janë në kërcitje dhe do të rrezikoni të pësoni goditje shumë të forta.

Virgjëresha

Aftësia juaj e planifikimit është gjithmonë në një nivel shumë të lartë dhe kur ndiheni të penguar nga një burokraci apo rregulla të ashpëra. Disa gabime nga e kaluara do të rëndojnë dhe ngadalësojnë veprimtarinë tuaj. Durimi, edhe në rastet më të vështira, do të sjellë rezultate të shkëlqyera! Mos u merrni me sporte të zhurmshme ose udhëtime stresuese, duhet diçka më relaksuese.

Peshorja

Ditë e shkëlqyeshme për ju Peshore që mund të përshëndetni Diellin që kalon në Akrep dhe Hënën që kalon në Ujor. Do të jeni euforik dhe perspektivat për të ardhmen do të duken rozë! Hiqni qafe një mosmarrëveshje ligjore ose burokratike dhe vazhdoni planet tuaja. Nëse keni një ëndërr dashurie për të përmbushur, kjo e premte do të trokasë në derën tuaj për t’ju ofruar një dhuratë të shkëlqyeshme.

Akrepi

Ju po bëni shumë punë dhe tensioni është i dukshëm. Tregohuni më i qetë dhe gjithçka do të shkojë në drejtimin e duhur. Ju e dini që nxitimi është gjithmonë një këshilltar i keq. Gëzoni rezultatet e punës tuaj në paqe dhe planifikoni të ardhmen me më shumë qetësi! Diferencat e mendimeve do të shfaqen në familje dhe do të jeni më luftarakë se zakonisht. Kini kujdes të mos lëndoni ndjeshmërinë e partnerit tuaj.

Shigjetari

Kjo e premte do të jetë mjaft interesante për të gjithë ata që i përkasin shenjës së Shigjetarit. Sot do të keni një shans të shkëlqyeshëm për t’i plotësuar të gjitha dëshirat tuaja të lëna përgjysëm. Nëse keni një biznes ekonomia juaj do të jetë në rritje pasi shumë suksese priten. Do të duhet të bëni disa shpenzime të jashtëzakonshme, por mos u shqetësoni sepse do të gjeni burime të reja të të ardhurave.

Bricjapi

Hëna e tremujorit të parë në fushën tuaj të dytë, do të sjellë disa pakënaqësi dhe mosmarrëveshje me miqtë tuaj. Nuk do të jeni në gjendje të keni atë që dëshironi. Miqtë tuaj do të jenë në gjendje të rrisin shpenzimet tuaja madje mund të mos arrijë në xhepat tuaj një shumë parash që dikush nga miqtë tuaj ju ka borxh. Sa i përket dashurisë si për beqarët ashtu dhe për ata që janë çift një frymë tolerance dhe dashurie qarkullon.

Ujori

Dita do të ketë të papritura të ëmbla, por edhe disa pengesa që do t’i kapërceni me lehtësi. Do të mbështeteni shumë në veten tuaj dhe do të arrini të gjitha dëshirat që keni. Në punë dhe në biznes është e këshillueshme që të bëni një vlerësim dhe të orientoni më mirë investimet tuaja që do të bëni në të ardhmen. Partneri do të jetë i dashur, i butë, dhe kjo gjë do t’ju ëmbëlsojë zemrën.

Peshqit

Yjet rekomandojnë një pauzë për reflektim, veçanërisht e dobishme për ata që po luftojnë me ndonjë problem familjar ose profesional. Sidoqoftë, në punën tuaj, ju do të jeni në gjendje të demonstroni aftësi të jashtëzakonshme dhe mbi të gjitha, do të jeni në gjendje të jeni bindës. Jeta emocionale gëzon një moment pozitiv, në të cilin do të favorizohet komunikimi me partnerin.