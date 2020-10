Dashi

Yjet u japin një nxitje projekteve tuaja, duke i ngarkuar ato me energji të reja. Ndoshta, është e përshtatshme t’i jepni mjedisit ku keni në plan të ushtroni aktivitetin tuaj një vëzhgim të mirë. Takimi i rastësishëm me një person me të cilin keni qenë fshehurazi i dashuruar do të rizgjojë ndjenja të përziera.

Demi

Yjet e favorshëm do t’ju ofrojnë mjetet e duhura për të marrë atë që dëshironi. Një ditë e shënuar kjo e sotmja një shoqëri e madhe dhe një dëshirë për të qenë me të tjerët do zbukurojë ditën tuaj. Është koha e duhur për të zgjeruar rrethin e të njohurve, por edhe për të rilidhur marrëdhëniet e vjetra ose miqësitë e lira. Një humor i mirë do t’ju ndihmojë të arrini rezultate të kënaqshme edhe në punë.

Binjakët

Momenti është inkurajues për të realizuar një projekt të ri, por edhe për të rishikuar disa situata që kërkojnë angazhimin tuaj më të madh. Bëni ushtrime fizike dhe shëtitje të gjata, pa harruar të kujdeseni për pamjen tuaj. Një ngjarje e veçantë, siç është deklarata e dashurisë ose një udhëtim i papritur, do ta bëjë ditën disi entuziaste.

Gaforrja

Edhe nëse ndiheni nën presion, përsëri mund të përmbushni angazhimet tuaja, të cilat janë gjithnjë e më të shumta dhe interesante. Hëna në Binjakët sugjeron një ditë që nuk është e lehtë për tu menaxhuar, veçanërisht për marrëdhëniet. Ata që tashmë janë duke përjetuar një moment pasigurie, të karakterizuar nga probleme dhe tensione, do të jenë në gjendje të marrin një vendim drastik, siç është prishja e një marrëdhënieje të lodhur.

Luani

Lundroni me erën , falë një qielli të favorshëm që ju vendos në gjendjen e duhur shpirtërore për t’u përballur dhe kapërcyer çdo problem me qetësi. Në punë, gjithçka shkon sipas dëshirave tuaja, ndoshta edhe më tej. Në dashuri? Mbrëmja do të krijojë atmosferë romantike dhe ëndërruese, nga të cilat edhe ju, të cilët përgjithësisht nuk ju pëlqejnë gjërat romantike do t’i shijoni pa masë.

Virgjëresha

Ditë kritike, për shkak të Hënës së kundërt. Ju duhet të mësoni të jeni më pak të prekshëm nëse doni që imazhi juaj publik të mos pësojë goditje të bujshme. Paratë janë në plan të parë, mos lejoni që të tërhiqeni nga një kokë që nuk do t’ju çojë askund. Mbajini këmbët në tokë (si gjithmonë) dhe shijoni shoqërinë e miqve.

Peshorja

Është një ditë dinamike ajo që ju pret, plot lajme që papritmas hyjnë në jetën tuaj do t’ju bëjnë konfuzë. Nga puna te dashuria, ju jeni plotësisht në gjendje të kuptoni se cilat janë zgjedhjet fituese dhe cilën rrugë duhet të ndiqni. Planetët e dashurisë janë një margaritar i vërtetë si për ata që jetojnë një marrëdhënie solide ashtu edhe për beqarët, të cilët do të kenë një lehtësi të madhe për të krijuar një lidhje.

Akrepi

Mos kini dyshime për projektet e mbetura në sirtarë, ato së shpejti do të bëhen realitet, sepse ju jeni qendra e vëmendjes yjore. Do të rrezatoni gjallëri nga të gjitha poret, do të keni fat në gjithçka dhe miqtë do ta kenë të vështirë të ndeshen me ju. Do të ofroni emocione të mëdha edhe për partnerët më të kontrolluar, falë Hënës në fushën e tetë që ju bën sensual dhe të pasionuar si kurrë më parë.

Shigjetari

Fillimi i ditës me kundërshtimin e Hënës është një arritje që do të vinte në provë edhe një super hero. Pasiguritë dhe dyshimet, në fakt, ju shqetësojnë. Përdorni sensin e humorit për të arritur aty ku doni. Kujdes me dyshimet tuaja pasi janë vetëm fryt i një imagjinate të zjarrtë. Në fushën e dashurisë, ji i mirë; përpiquni të kuptoni nevojat e partnerit tuaj, si dhe ato tuaja.

Bricjapi

Fusha juaj e gjashtë është e pushtuar nga Hëna sot. Ka disa raste për të dhënë një ndryshim interesant në aspektet më konkrete të ekzistencës tuaj. Mos i nënvlerësoni gjërat e vogla dhe vendosni tuajat në gjithçka që bëni! Njerëzit e afërt me ju do t’ju tregojnë afeksionin e tyre, duke ju dhënë diçka më shumë se zakonisht. Merrni pak kohë për veten tuaj.

Ujori

Hëna në Binjakët është e mjaftueshme që t’ju bëjë të ktheheni të zotërit e nervave tuaja dhe për të shkuar drejt një dite relaksuese, por jo të parëndësishme. Takime të papritura me miqtë e vjetër, ëndrrat dhe kujtimet që kthehen butësisht në mendje do t’ju bëjnë mjaft nostalgjikë. A jeni duke pritur për një histori dashurie? Sipas yjeve, ai tashmë mund të qarkullojë mu në afërsinë tuaj vetëm shikoni përreth jush.

Peshqit

Tre yje në pozicione armiqësore, përfshirë Merkurin dhe Neptunin, paralajmërojnë një ditë të vështirë, këndore për shumicën prej jush. Ju do të duhet të punoni shumë, gjë që do t’ju japë disa arsye për t’u ankuar. Disa momente me partnerin tuaj mund t’ju shkaktojnë acarim dhe çorientim.