Dashi

Çfarë bukurie të fillosh javën me yllin e argjendtë në një shenjë miqësore, atë të Ujorit. Dëshira juaj për të blerë veshje të reja dhe produkte kozmetikë sot do të jetë aq e madhe sa nuk do rezistoni dot. Miqtë tuaj do t’ju kthejnë shpinën për një problem në të cilin e kishit vetë ju fajin. Gjatë mbrëmjes do të jeni pak në vështirësi kundrejt partnerit tuaj.

Demi

Planetet gjatë ditës së sotme do t’ju injorojnë, me përjashtim të Hënës ujore cila sot do t’ju dërgojë pak fat. Ky fat do ketë lidhje me sektorin profesional ose atë shoqëror. Çfarëdo që keni në mendje, veproni me takt dhe me kujdes, merrni parasysh mundësitë e ndryshme! Ju nuk po i kushtoni më shumë rëndësi pamjes tuaj, prandaj tregoni pak më shumë kujdes pasi dhe partneri juaj do të ndihet më mirë.

Binjakët

Hëna, është ajo që ju premton surpriza të bukura dhe dëshira të plotësuara ditën e sotme! Ai do t’ju thërrasë për veprim dhe ju do të përgjigjeni. Do të jeni të gatshëm dhe të vendosurpër vendimet dhe dëshirat tuaja. Gjithashtu do të kenimundësi të mira për karrierën dhe pjesën ekonomike. Nëse jeni në një lidhje, ndiheni aq të fortë, optimist dhe të sigurt sa pa mundim mund të merrni më të mirën nga marrëdhënia.

Gaforrja

E hëna do të jetë pa trazira emocionesh. Puna do të shkojë mirë në përgjithësi pas disa ditësh të vështira që keni kaluar. Mendja juaj në fakt mund të jetë plot me ide dhe projekte të bukura të cilat duhet të vendosen menjëherë në rrugën e duhur. Yjet do irritojnë sytë e të dashuruarëve. Nëse, nga ana tjetër, jeni i fiksuar ndaj një personi që as nuk ju sheh, rrezikoni të prishni mbrëmjen tuaj …

Luani

Përqendrohuni në planet që ju keni pasi Hëna do t’ju favorizojë ditën e sotme. Financa juaj duhet të menaxhohet me kujdes pasi kohë të vështira janë duke ardhur. Punët që ju ofrohen merrini përsipër pa e pyetur veten dy herë, në fund të fundit kur bëhet fjala për para ju jeni i pari që shkoni drejt tyre. Tensione në marrëdhëniet në çift, ju do të jeni i vendosur për një vendim që do të merrni kundrejt partneres tuaj.

Virgjëresha

Ditë interesante kjo e sotmja për ju. Një Hënë dinamike në Ujor ju shtyn të jeni aktiv dhe produktiv në të gjitha frontet. Në të vërtetë nuk do të tërhiqeni nga asgjë, qoftë lodhje apo edhe përgjegjësi e konsiderueshme. Barku juaj mund t’ju ​​shkaktojë disa dhimbje koke për shkak të një diete shumë të lartë në sheqer. Si çift, bëj pjesën tënde …

Peshorja

Në punë është koha të veproni qartë dhe drejtpërdrejt. Dilni në shesh dhe tregoni sinqeritetin dhe aftësitë tuaja dhe pse jo, edhe aspiratat tuaja profesionale. Nëse nuk ju pëlqen biznesi juaj, mbase jeni dritëshkurtër ose tepër pretendues. Beqarët i pret një ditë e mbushur plot supriza.

Akrepi

E gjitha gabim, sot, por nuk keni çfarë të bëni pasi rregullat duhet të zbatohen. Cilësia e punës tuaj sigurisht që nuk do të mbetet pa u vënë re! Një fije maturie nuk do të dështojë për ata që kanë një biznes familjar. Jeni çift? Ju do të donit që partneri juaj të ishte më pak pa kompromis, ndonjëherë kjo ju bën të ndiheni sikur jeni nën vëzhgim.

Shigjetari

Me Hënën në Ujor, marrëdhëniet ndërpersonale do të favorizohen, miqtë janë një burim gëzimi, mbështetje dhe këshilla të dobishme. Ditë e veçantë për çështjet e dashurisë. Orët e kaluara me partnerin tuaj do të jenë gjithmonë ndër kujtimet më të mira. Edhe në punë është koha të dilni nga izolimi dhe të bashkëpunoni. Ergjitë, partneritetet dhe aleancat e biznesit mund t’ju japin kënaqësi të madhe.

Bricjapi

Vëmendja yjore për çështjet financiare do bëjë që t’i menaxhoni lekët tuaja ashtu si duhet. Mund të gaboni kur dhe si të pranoni oferta që fshehin të panjohura! Do ta përfundoni ditën me një lulëzim, por këshillat mbeten për të mos krijuar tensione në punë ku kritikat tuaja, edhe nëse justifikohen, shprehen me tone të larta. Si çift ju tërheqni njëri-tjetrin si hekuri dhe magneti.

Ujori

Gjendja juaj shpirtërore do të shkëlqejë. Ndërsa sektori sentimental do t’ju sjellë disa sherre dhe konflikte me partnerin tuaj. Partneri është i zgjuar dhe i pakapshëm, ngurron të dëgjojë këshillat tuaja, të pranojë gatishmërinë tuaj për të kuptuar. Doza të konsiderueshme të fatit do të keni përsa i përket çështjeve të punës.

Peshqit

Hëna në shtëpinë e dymbëdhjetë do t’ju demaskojë. Kur bëhet fjalë për punën, nuk është e pamundur të gjesh zgjidhjet më të mira për problemet e momentit. Nëse një pakënaqësi delikate emocionale çel brenda jush, nuk keni nevojë të përdorni menjëherë mënyra drastike, ose të ndryshoni partnerë, thjesht flisni për këtë me të dashurën tuaj.