Partia Demokratike ka publikuar listën e plotë të kandidatëve për deputetë në 12 qarqet e vendit.
Lista e qarkut te Tiranes do të kryesohet nga Lulzim Basha, ndërkohë që vijon me të dytën në listë, Jorida Tabakun.
I tretë në listën e PD është Alfred Rrushaj, me pas në listë bie në sy emri i Albana Vokshit.
Vendi i pestë në listë është rezervuar për ish kryeministrin Sali Berisha.
Pas tij në Tiranë renditet Agron Shehaj, dhe më tej aleati Fatmir Mediu.
Lista vijon me Grida Dumën dhe Shpëtim Idrizin, Belind Kellici, Dashamir Shehin dhe Mesila Dodën.
Emrat e disa prej kandidatëve në qarqet e vendit:
Qarku Kukes
Flamur Hoxha
Isuf Celaj
Shyrete Koka
Admir Sinemati
Demush Kastrati
Vjollca Omuri
Gjirokaster
Tirian Shehu
Roland Bejko
Entela Shehaj
Aleat –
Myzafer Elezi
Johana Qerollari
Bajram Hysa
Dibër
Xhelal Mziu
Kreshnik Çollaku
Dhurata Cupi
Edmond Isaku
Luan Haka
Irini Shehu
Shaban Izvira
Denisa Vata
Jeton Kaloshi
Berat
Tomor Alizoti
Kasem Mahmumataj
Aferdita Pushi Gjini
Bujar Hoxhaj
Pellumb Nako
Alketa Mukavelati
Ardit Benja
Denis Sahatciu
Ermira Bullari Arizi
Muharrem Hoxhaj
Shkoder
Helidon Bushati
Emilia Koliqi
Ramadan Likaj
Greta Bardeli
Zef Hila
Ludovik Hasanaj
Bardh Spahia
Nard Ndoka
Izmira Ulqinaku
Aldo Gega
Arben Gjuraj
Helga Sallaku
Hil Kola
Ermira Cobaj
Elbasan
Gazment Bardhi
Flutura Acka
Lefter Gostenja
Dashnor Sula
Eugen Isai
Zheni Gjergji
Fadil Merzheku
Qani Xhafa
Aleat
Durim Cekrezi
Ibrahim Sako
Aleat
Anila Bishqemi
Ardian Zeneli
Mehdi Shehu
Erlind Gurra
Aleat
Megi Balliu
Fier
Enkeled Alibeaj
Eralda Tase Bano
Saimir Koreshi
Luan Baci
Aleat
Ilda Dhori
Agron Kapllanaj
Aleat
Luljeta Dejko
Aleat
Ndricim Bali
Alketa Luga
Dilaber Kamberi
Edmon Çepele
Elisabeta Rredhi
Jakup Beqiri
Ledio Kastrati
Heriselda Prishta
Roel Zoga
Leonard Feleqi
Ardian Ferro
Edi Nushi
Ledia Shehu
Korçë
Edmond Spaho
Sorina Koti
Ervin Salianji
Bledion Nallbati
Salaudin Jakupllari
Marjeta Halili
Andrea Mano
Alfred Gega
Suela Myrtellari
Anila Hysenbegasi
Arben Kambo
Nikollaq Doku
Landi Gusho
Kico Tane
Aleat
Vlore
Bujar Leskaj
Ina Zhupa
Fatjon Veizaj
Arber Agalliu
Gezim Ademaj
Nada Daullja
Jolio Dine
Julin Zoto
Nada Mecorapaj
Aleat
Athird Hoxhaj
Alta Azizi
Lorenc Danaj
Aleat
Edmon Fetahu
Manjola Cikuli
Hysni Sharra
Ilir Gunbardhi
Afrovita Dhimojani
Lezhe
Marl Marku
Agron Gjekmarkaj
Lindita Metaliaj
Kastriot Piroli
Zef Gjoka
Roza Hila
Gjivalin Lasku
Salvator Kacaj
Aleat
Albert Melyshi
Durrës
Edi Paloka
Agron Duka
Merita Bakiu
Oerd Bylykbashi
Ferdinand Xhaferi
Andia Ulliri
Igli Cara
Rezart Tusha
Manjola Luku
Aleat
Agim Baci
Blerina Reci
Selman Tema
Erzen Laci
Riselda Kalia
Aulon Kalaja
Artion Bajramaj
Arjeta Keci
Armand Brahimaj
Ivo Jorgoni
Edlira Devolli
Tiranë
Lulzim Basha
Jorida Tabaku
Afred Rushaj
Albana Vokshi
Sali Berisha
Agron Shehaj
Aleat
Grida Duma
Aleat
Belind Kellici
Aleat
Mesila Doda
Aleat
Flamur Noga
Orjola Pampuri
Aldo Bumci
Ivi Kaso
Oriela Nebiaj
Gent Strazimiri
Clirim Gjata
Mirela Tabaku
Aleat
Enkeleda Sallaku
Aleat
Dorian Teliti
Arjana Cela
Aleat
Aleat
Taulanta Jupi
Aleat
Lediana Fratari
Aleat
Aleat
Aleat
Mimoza Hajdarmataj
Gentian Muca
Mirash Shkodra
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