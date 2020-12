Sipas të dhënave të fundit të Eurostat, Kroacia është vendi i dytë më i varfër në Bashkimin Evropian dhe vetëm Bullgaria është më e varfër se ajo.

Të dhënat mbi konsumin për frymë në vitin 2019 tregojnë se Kroacia është në fund të fundit në Bashkimin Evropian, duke iu referuar portalit Indeks, i cili analizoi të dhënat e Eurostat.

Sipas të dhënave të Eurostat, nëntë shtete anëtare janë mbi mesataren e BE-së prej 27 anëtarësh për sa i përket mirëqenies së materialit shtëpiak.

Më i pasuri është Luksemburgu, i cili është 35 përqind mbi mesataren e Evropës. Ndiqet nga Gjermania me 22 për qind.

Austria, Danimarka, Belgjika, Hollanda, Finlanda, Franca dhe Suedia janë në grupin e vendeve me konsum individual aktual që është 9 deri në 18 përqind mbi mesataren e BE-së.

Rumania kaloi Kroacinë

Rumania nuk është në atë grup, por është shumë përpara Kroacisë, të cilën e kaloi në 2015, sipas Indeksit. Atë vit, të dy vendet ishin me 58 përqind të mesatares së BE dhe tani, sipas të dhënave të reja që mbulojnë 2019, Rumania është në 79 përqind të mesatares së BE dhe Kroacia me 66 përqind.

Rumania tani është barazuar me Poloninë dhe ka kaluar Greqinë, e cila është 78 përqind e mesatares së BE për sa i përket konsumit./a.p