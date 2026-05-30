Është publikuar lista e anëtarëve që largohen nga Këshilli Kombëtar i PD. Ndërkohë,deputetët dhe kryetarët e degëve janë automatikisht anëtar këshilli.
EMRAT QË LARGOHEN
• Aldo Bumci
• Andi Mustafai
• Arben Imami
• Bujar Kapexhiu
• Dorel Memoçi
• Eliona Gremi
• Elton Bano
• Esmeralda Metko
• Fatbardha Kadiu
• Florin Kurmekaj
• Florion Mima
• Gentian Mishova
• Ibrahim Morina
• Irena Progni
• Julian Deda
• Klara Bici
• Klaus Shaqiri
• Lediana Fratari
• Lorin Hoxha
• Malbor Duka
• Matilda Qyrku
• Mariglen Kurtballaj
• Minushe Lazaj
• Nadire Meçorapaj
• Osman Stafa
• Qemal Çejku
• Robert Budina
• Rudina Hajdari
• Sajmir Mulgeci
• Shkëlqim Hoxha
• Spiro Vaso
• Voltana Ademi
• Xheraldo Dashi
• Xhulian Guçe
• Zyrafete Kulla
Mbeten anëtarë të Këshillit
• Aulon Kalaja, Kryetar Dege
• Besart Xhaferri, DEPUTET
• Eno Bozdo, DEPUTET
• Gent Strazimiri, deputet
• Ivi Kaso, deputet
• Klevis Balliu deputet
• Klodiana Çapja deputet
• Ledina Alolli deputet
