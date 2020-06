Kryetarja e Komitetit Teknik anti COVID- Mira Rakacolli ishte e ftuar në “Top Talk”, ku foli për situatën e rënduar nga koronavirus.

Gjatë fjalës së saj Rakacolli theksoi se shtimi i numrit të rasteve me COVID-19, ishte e parashikuar në politikat e hapjes. Po ashtu shtoi se rikthimi në karantinë për momentin nuk është një opsion. Por nëse numri i të infektuarve do të pësojë rritje dhe do të rrezikojë sistemin tonë shëndetësor, karantinimi do të rikthehet sërish.

“Kjo është normale të ndodhi në çdo politikë hapje, me hapjen ishte një gjë e parashikuar sepse me politikën e hapjes rritet numri i njerëzve që kanë kontakt me njëri-tjetrit, zgjatet koha që ata rrinë dhe njëkohësisht zgjatet edhe ekspozimi ndaj koronavirusit. Në çdo lloj politikë hapje shtimi i numrit të rasteve është i pritshëm. Prandaj është shumë e rëndësishme që politikat e hapjes të shoqërohen gjithmonë me zbatime të masave parandaluese për të marrë infeksionin. Normalisht në këtë politikën tonë të hapjes, për çdo biznes, për çdo lloj aktiviteti janë përcaktuar protokolle rigoroze që nëse zbatohen rritja është e vogël dhe mjaft e kontrolluar. Nuk është një fenomen që komiteti nuk e kishte parashikuar. Nuk është një fenomen që ndodh vetëm në Shqipëri, është një fenomen që ndodh në çdo moment kur fillon hapja pas një pandemie, e cila mbrojtje të vetme ka pasur izolimin mekanik, pasi siç e dimë vaksinë dhe mjekim specifik nuk ka.

Numrat do të ishin më të vegjël, nëse këto do të zbatoheshin masat që janë përcaktuar shumë mirë, sidomos përdorimi i maskave. Indikatorët merren të gjitha jo të veçuara. Nuk gjykohet vetëm nga numrat ditorë. Përveç numrave ditorë gjykohet me rastin e atyre që janë asimptomatik. Në numrat ditorë ka simptomatikë dhe asimtpomatikë. Gjykohet në bazë të shtruarit në spital. Gjykohet mbi bazën e atyre që janë rëndë në njësitë e kujdesit intensiv. Natyrisht me numrin e atyre që brenda janë të intubuar dhe normalisht me numrin e fataliteteve. Mund të them që duke kanalizuar këto tregues që kemi deri më tani, vijojmë të mbetemi në situatë të kontrolluar. Nuk duhet të vazhdojmë me sjelljet që janë vënë re kohët e fundit karshi mosrespektimit si duhet të protokolleve që me aq përgjegjësi u respektuan nga qytetarët në fazën e parë. Gjëja më e thjeshtë dhe më normale është vendosja e maskave në ambientet e mbyllura. Gjëja më e thjeshtë dhe normale është të respektojmë distancimin fizik. Ditët e para të gjithë ruanin distancimin fizik, mbanin maska”, u shpreh Rakacolli.

/e.rr