Përpara vaksinimit të gjithë personat, në këtë rast mjekët dhe infermierët që do të jenë të parët, do të duhet që të plotësojnë një formular ku do të japin miratimin nëse duan të bëjnë vaksinën ose jo.

Gjithashtu në formular duhet të plotësohet nëse personat që do të vaksinohen, a kanë ndonjë amnezë qoftë për Covid-19, qoftë për problematika të tjera. Më poshtë është formulari që do të plotësohet në Shqipëri.