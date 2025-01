Këshilli Bashkiak i Vlorës ka miratuar sistemin e pikëzimit për ata që do të aplikojnë për kredinë e butë, me qëllim ndihmën për familjet që kërkojnë banesë përmes mbështetjes së Bashkisë. Nënkryetarja e Bashkisë, Irena Toshkallari, bëri të ditur se në këtë fazë fillestare, kuota përfituesve është për mbi 65 familje. Një fazë tjetër aplikimi është parashikuar për ata që kërkojnë të përfitojnë apartamente të ndërtuara në zonën e ish-frigoriferit.

Sistemi i pikëzimit është projektuar për të prioritarizuar familjet që kanë nevojë më shumë, siç janë ato me më shumë se katër fëmijë dhe të rinjtë. Po ashtu, do të favorizohen familjet me kushte sociale të vështira, si dhe ata që kanë persona me aftësi të kufizuara, si dhe komuniteti rom dhe egjiptian. Pikëzimi do të merrte parasysh edhe këto aspekte për të përcaktuar përfituesit.

Në mbledhjen e fundit, Këshilli Bashkiak miratoi gjithashtu shpërndarjen e një fondi prej 56 milionë lekësh për të dëmshpërblyer 354 familje të prekura nga përmbytjet e 4 tetorit. Përfaqësues të opozitës kërkuan që në këtë proces të përfshiheshin edhe bizneset, por Zyrat e Emergjencave shpjeguan se për të ndihmuar bizneset ishte e nevojshme shpallja e gjendjes së emergjencës, që nuk ka ndodhur ende. Sidoqoftë, bizneset që kanë pësuar dëme janë përfshirë në lehtësira tatimore dhe doganore