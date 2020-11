Dashi

Hëna është e favorshme: përfitoni prej saj, qiell i bukur për dashuri. Në punë, kjo është një ditë që do përfshijë vendime të rëndësishme dhe që ju lejon të kapërceni disa pengesa!

Demi

Mundohuni ta jetoni këtë ditë me një qetësi të madhe. Në punë, disa dyshime në nivelin financiar edhe nëse mundësitë profesionale nuk mungojnë!

Binjakët

Nëse keni përjetuar një krizë në të kaluarën, tani mund ta shikoni dashurinë me më shumë besim. Në punë, përpiquni të jeni financiarisht të kujdesshëm. Udhëtimet favorizojnë, situata e përgjithshme rilind!

Gaforrja

Planetet janë në anën tuaj dhe përpiqen të shmangin argumentet dhe konfliktet në dashuri. Në punë, keni vendosur të mos bëni më gjëra që kanë pak rëndësi për ju: tani gjithçka është në duart tuaja!

Luani

Hëna është përsëri aktive: një kohë e shkëlqyer në dashuri. Në punë, së shpejti do të rizbuloni serinë tuaj krijuese. Kjo ditë pritet të jetë mjaft pozitive

Virgjëresha

Një mirëkuptim mund të lindë me ata që kanë lindur nën shenjën e Akrepit! Në punë, e kaluara është e rëndë: ka të ngjarë të ketë njerëz kundër jush!

Peshorja

Hëna nuk është në anën tuaj. Ju duhet të rigjeni pak qetësinë e humbur. Në punë, shtyni diskutimet deri të Premten.

Akrepi

Nëse doni të flisni për dashurinë është më mirë ta bëni tani. Në punë, dikush do të jetë në gjendje të bëjë një zgjedhje që do të sjellë përparësi.

Shigjetari

Hëna është në anën tuaj: është koha e duhur të afroheni me personin që ju pëlqen. Në punë, lajmet e mira do të vijnë në dhjetor pranda deri atehere merrni çdo gjë me qetësi.

Bricjapi

Keni kaq shumë gjëra për të bërë, shumë mendime: Ju sot do të jeni tepër nervoze dhe do të qëndroni larg dashurisë suaj. Në punë, shqyrtoni me kujdes mundësitë e reja.

Ujori

Mos e shtyni një diskutim deri në fundjavë: situata astrologjike është e mirë për dashurinë. Në punë, idetë tuaja mund të jenë të shkëlqyera, por mos u ngutni dhe menaxhoni me kujdes çdo investim.

Peshqit

Kini kujdes: me ata që kanë lindur nën shenjën e Shigjetarit dhe Binjakëve, situata të rënda mund të lindin për tu menaxhuar. Nga pikëpamja profesionale, nëse keni punuar me kohë të pjesshme dhe dëshironi të zgjidhni çështjet, tani mund të bëni kërkesa.