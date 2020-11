Dashi

Këtë ditë atmosfera mund të jetë disi romanike për Dashin. Por emocionet duhet të veprojnë pak me aksionet, ose e kundërta, ato mund të ulin pasionin. Qetëso entuziazmin dhe shtyje veten lehtë para ideve pasive kundërshtuese për të ardhmen tuaj. Sa i përket punës tuaj disa probleme të vogla do t’ju bëjnë jetën lëmsh.

Demi

Mundohuni të mos merrni ndonjë vendim të rëndësishëm që lidhet me arsimin, udhëtimin, karrierën, të ardhmen tuaj, si dhe zgjedhjen e miqve dhe aleatëve. Do e keni jashtëzakonisht të vështirë që të bëni një vlerësim të qartë të potencialit tuaj personal. Ju mund të shpenzoni shumë kohë duke u lëkundur dhe duke u treguar dyshues për planet dhe idetë tuaja.

Binjakët

Horoskopi për sot ju paralajmëron se Mërkuri dhe Dielli përsëri mund t’ju shkaktojë disa probleme të vogla në punë. Përqendrimi i dobët dhe dëshira për të shpëtuar do të marrë mendjen diku tjetër, madje edhe duke shkaktuar disa probleme me shefin. Për fat të mirë, partneri dhe familja janë të gatshëm për të ngushëlluar në çfarëdolloj situate. Ata janë dashamirësit tuaj, falënderoji.

Gaforrja

Horoskopi për këtë të martë parashikon një ditë mjaft pozitive, ku me Hënën e re stimulohet edhe ana juaj misterioze. Do të gjeni forcë për t’u përballur me problemet tuaja të mbartura dhe do të gjeni strategji për t’i adresuar ato. Ju jeni të vendosur për të përmirësuar pozicionin tuaj dhe mos të ndjeheni si të humbur. Është momenti i duhur, shfrytëzojeni.

Luani

Klima do të jetë e ngrohtë në jetën tuaj në çift. Më në fund do të arrini të merreni vesh me atë që keni në krah dhe do ndiheni më të qetë se më parë. Beqarët nuk do të këmbëngulin për ta ndryshuar statusin e tyre, sepse nuk do të ndihen keq edhe ashtu si janë. Në planin financiar do të bëni të pamundurën që ta mbani gjendjen sa më të stabilizuar dhe do t’ia dilni me sukses.

Virgjëresha

Të dashuruarit do të jenë më të përgjegjshëm për veprimet që do kryejnë dhe do të mundohen ta përmirësojnë marrëdhënien në çift. Do t’i kuptoni gabimet dhe do të dini si ta bëni sërish për vete partnerin. Beqarët do të realizojnë një takim vendimtar, që do mund t’ua ndryshojë jetën. Në planin financiar problemet do të jenë të vazhdueshme nëse nuk merrni masa.

Peshorja

Klima për jetën tuaj në çift nuk do jetë aspak e mirë gjatë kësaj dite. Do keni vështirësi për të ruajtur një komunikim të ngrohte dhe nuk do mundni dot ta mbani për vete xhelozinë. Beqarët do kenë disa takime, por asnjeri nuk do ia vlejë për të vazhduar më tej njohjen. Yjet do ju ndihmojnë të zgjidhni problemet financiare.

Akrepi

Mosrehatia mund t’ju shkaktojë stres, por një miku juaj do t’ju ndihmojë të zgjidhni problemet. Dëgjoni muzikë dhe përpiquni të relaksoheni. Ka gjasa të dilni me miqtë tuaj dhe të argëtoheni. Familja juaj do tju kundërshtojë sot duke kufizuar një dëshirë tuajën.

Shigjetari

Sot ju duhet të jeni shumë serioz dhe të qëndrueshëm në detyrimet tuaja. Mos merrni vendime ose mos bëni zgjedhje në errësirë, sepse çdo vendim dhe çdo mendim, nga më i thjeshti deri tek më i ndërlikuari, kërkon kohë.

Bricjapi

Padurimi me të cilin jeni sot mund të çojë në grindje, Bricjapi i dashur. Ju duhet të mendoni së pari për atë që dëshironi të bëni dhe më pas të ndërmerrni veprime, përndryshe ekziston rreziku i përballjes së situatave negative.

Ujori

Dita do të jetë e kërkuar për ju pasi disa vonesa do të kthejnë planet tuaja dhe mund t’ju duhet të ndryshoni mënyrat dhe metodat me të cilat jeni marrë deri tani. Mundohuni të jeni konservator dhe fleksibël në reagimet tuaja.

Peshqit

Tashmë ndikimi i Marsit është i pakonsiderueshëm, prandaj sot do të ndjeheni më të lirshëm në veprimet tuaja. Në dashuri duket se po fryjnë erëra të reja pasioni. Jeni shumë entuziastë por kujdes nga euforia