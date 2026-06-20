Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, dhe Ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, kanë urdhëruar forcat e armatosura të vazhdojnë zbatimin e armëpushimit në Libanin jugor, pa u tërhequr nga zonat ku janë vendosur aktualisht, raporton rrjeti izraelit Channel 12.
Sipas të njëjtave burime, vendimi është marrë në koordinim me Shtetet e Bashkuara dhe është pjesë e përpjekjeve diplomatike për të ulur tensionet përgjatë kufirit Izrael-Liban.
Urdhri parashikon ndërprerjen e operacioneve luftarake në Libanin jugor, por nuk përfshin tërheqjen e trupave izraelite nga pozicionet aktuale në terren, sipas raportimit.
Ky zhvillim vjen në një periudhë tensionesh të larta në rajon, ku përplasjet e fundit kanë shkaktuar viktima të shumta dhe shqetësime për një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit.
Më herët, Ministria e Shëndetësisë e Libanit raportoi se që nga 2 marsi, sulmet izraelite kanë shkaktuar 4,057 viktima dhe 12,121 të plagosur, kryesisht në Libanin jugor. Megjithatë, këto të dhëna nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur nga burime të tjera.
Situata në rajon mbetet e paqëndrueshme dhe e varur nga zhvillimet diplomatike dhe zbatimi i mëtejshëm i kushteve të armëpushimit.
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