E hëna e Pashkëve katolike ka shënuar një tjetër ditë dramatike dhe të dhunshme për Libanin, ndërsa ushtria izraelite ka intensifikuar bombardimet në periferinë jugore të Bejrutit, në Libanin e Jugut dhe në rajonin Bekaa.
Situata mbetet kritike, me banorët e më shumë se 40 fshatrave që janë urdhëruar të evakuohen urgjentisht përballë një vale të re sulmesh masive. Veçori e këtyre paralajmërimeve të fundit është përfshirja, për herë të parë, e fshatrave me popullsi kristiane si Adoussiyé dhe Bfaouré, duke zgjeruar hartën e konfliktit.
Bilanci njerëzor po rëndohet orë pas ore. Sipas të dhënave të fundit nga Ministria e Shëndetësisë, numri i të vdekurve ka arritur në të paktën 1 mijë e 497 persona, mes të cilëve figurojnë 130 fëmijë. Vetëm brenda 24 orëve të fundit janë raportuar 36 viktima, ndërkohë që sulmet kanë goditur edhe personelin mjekësor.
Ministria dënoi ashpër goditjen e ambulancave në Siddiqine dhe Hariss, duke e cilësuar si një shkelje të rëndë. Një ngjarje që ka shkaktuar reagime të forta është edhe vdekja e Bernard el-Hajj, një qytetar kristian i vrarë nga një dron në Hamadiyé, fakt që po rrit tensionet e brendshme mes partive kristiane dhe Hezbollah-ut.
Në terren, ushtria izraelite pretendon se ka goditur mbi 300 objekte të lidhura me infrastrukturën e Hezbollah-ut, duke përfshirë tunele nëntokësore dhe depo armësh. Nga ana tjetër, Hezbollah-u është kundërpërgjigjur me sulme ndaj tankeve izraelite “Merkava” dhe ka shënjestruar baza ushtarake deri në 75 kilometra në brendësi të territorit izraelit.
Ndërsa luftimet e ashpra vazhdojnë në zona si Khiam dhe Metula, autoritetet libaneze po përpiqen të mbajnë në këmbë sistemin shëndetësor, me Ministrin e Shëndetësisë që vizitoi spitalin e Sidës për të koordinuar ndihmën emergjente për të plagosurit.
