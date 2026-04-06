Një sulm ajror izraelit vrau të paktën 10 persona dhe plagosi disa të tjerë jashtë një shkolle që strehonte palestinezë të zhvendosur të hënën, thanë zyrtarët shëndetësorë, në episodin më të fundit të dhunës që po errëson armëpushimin e brishtë në Rripi i Gazës të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara.
Para sulmeve, disa palestinezë u përplasën me anëtarë të një milicie të mbështetur nga Izraeli, të cilët sipas tyre sulmuan shkollën në përpjekje për të rrëmbyer disa persona, thanë mjekët dhe banorët. Gjatë përleshjeve, në lindje të kampit të refugjatëve Maghazi në pjesën qendrore të Gazës, dronë izraelitë hodhën dy raketa në zonë, duke vrarë të paktën 10 persona dhe duke plagosur disa të tjerë.
Nuk ishte menjëherë e qartë sa civilë u vranë në sulmet, të cilat goditën një lagje të dendur me popullsi, kryesisht palestinezë të zhvendosur.
Ahmed al-Maghazi, një dëshmitar okular, tha se zona e tyre u sulmua fillimisht nga anëtarë të milicisë së mbështetur nga Izraeli, që operon në territor pranë zonave të kontrolluara nga forcat izraelite, para se të hapnin zjarr.
“Banorët u përpoqën të mbronin shtëpitë e tyre, por forcat e pushtimit i shënjestruan drejtpërdrejt,” i tha ai Reuters.
Më vonë gjatë së hënës, një drejtues i një prej milicive të mbështetura nga Izraeli deklaroi në një video, e cila nuk u verifikua menjëherë nga Reuters, se ata kishin vrarë rreth pesë anëtarë të Hamas.
Nuk pati reagim të menjëhershëm nga Hamas, i cili i cilëson grupet që operojnë në zonat nën kontroll izraelit si “bashkëpunëtorë të Izraelit”.
Më herët gjatë së hënës, një sulm ajror izraelit vrau një palestinez dhe plagosi një fëmijë ndërsa udhëtonin me motor në qytetin e Gazës, thanë mjekët.
Gjithashtu, mjekët thanë se forcat izraelite vranë një tjetër palestinez kur hapën zjarr ndaj një automjeti në Gazën qendrore, duke e çuar numrin e viktimave të së hënës në të paktën 12.
Ushtria izraelite nuk dha koment të menjëhershëm për asnjërin nga tre incidentet e raportuara të hënën.
Grupi palestinez Hamas, që qeveris Gazën që nga viti 2007, dhe Izraeli kanë shkëmbyer akuza për shkelje të armëpushimit që nisi në tetor. Ministria e shëndetësisë në Gaza thotë se zjarri izraelit ka vrarë të paktën 700 persona që nga fillimi i armëpushimit, ndërsa Izraeli thotë se katër ushtarë të tij janë vrarë nga militantët gjatë së njëjtës periudhë.
Dhuna vjen ndërsa Hamas vazhdon të refuzojë dorëzimin e armëve, një pengesë e madhe në bisedimet për zbatimin e hapave të ardhshëm të planit të paqes për Gazën të propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump.
Të dielën, krahu i armatosur i Hamas deklaroi se diskutimi për çarmatimin e grupit para se Izraeli të zbatojë plotësisht fazën e parë të planit të Trump për Gazën është një përpjekje për të vazhduar atë që ata e quajnë gjenocid ndaj popullit palestinez.
Sulmet e Hamas më 7 tetor 2023 në Izrael vranë rreth 1,200 persona, sipas të dhënave izraelite.
Fushata ushtarake dyvjeçare e Izraelit që pasoi ka vrarë më shumë se 72,000 palestinezë, shumica civilë, sipas autoriteteve shëndetësore në Gaza. Ofensiva ka shkaktuar uri, ka shkatërruar pjesën më të madhe të territorit dhe ka zhvendosur shumicën e popullsisë.
