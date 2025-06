Sipas sondazheve të fundit dhe editorialeve të gazetave kryesore, gjithçka po shkon shumë mirë në Izrael. Fushata kundër Iranit po i pret kokën udhëheqësve ushtarakë të Republikës Islamike dhe po e pengon me vendosmëri programin e saj bërthamor.

Izraeli po pret me padurim që Shtetet e Bashkuara t’i bashkohen sulmit për të çaktivizuar përgjithmonë uzinën Fordow dhe shpreson se kjo do të përshpejtojë rrëzimin e regjimit. Megjithatë, në qarqet e ekspertëve, ka nga ata që po fillojnë seriozisht të shqetësohen, veçanërisht në dritën e zgjedhjes “prit dhe shiko” të Presidentit Trump: sepse, siç mësojnë tekstet shkollore të historisë ushtarake, fillimi i një lufte është më i lehtë sesa përfundimi i saj.

Ndër zërat më autoritarë në këtë kuptim është ai i Danny Citrinowicz, kreu i hershëm i Divizionit të Iranit të inteligjencës ushtarake izraelite, tani përgjegjës për programin e Iranit dhe Boshtit Shiit për Institutin për Studime të Sigurisë Kombëtare.

Citrinowicz, IDF paralajmëron se “Nuk do të jetë një fushatë e shkurtër”.

Trump po zvarritet: a po hyjmë në një ngërç?

“Nuk besoj se SHBA-të do të presin dy javë për të vendosur, edhe nëse është një vlerësim kompleks për t’u bërë: nëse shkojnë në luftë, mundësia që Fordoë të shkatërrohet është reale, por Irani do të përgjigjet edhe ndaj objektivave amerikane ose ndoshta duke sulmuar trafikun në Ngushticën e Hormuzit, me pasoja të rënda ekonomike. Opsioni tjetër është negociata: por për të arritur në çfarë? Ajo që kërkojmë tani është e papranueshme për Iranin. Prandaj, cilado qoftë rruga, nuk shoh një përfundim të shpejtë në horizont.”

Përballë këtyre dy opsioneve, cila është strategjia e Izraelit?

“Nuk mendoj se ka një të mirë në tryezë: dhe kjo më shqetëson shumë. Kjo luftë ka kosto shumë të larta, ka vlerësime që flasin për një miliard dollarë në ditë: dërgimi i aeroplanëve në Iran, dëmi që po pësojmë në objektivat e goditura, armët që po përdorim… Lufta kundër Iranit nuk është si lufta në Gaza. Ne kemi arritur sundimin e qiellit dhe i kemi shkaktuar dëme të konsiderueshme armikut: dhe tani? Si do të ecim përpara?”.

Kryeministri foli hapur për ndryshimin e regjimit…

“Nuk mendoj se duke vrarë Khamenein e ardhmja do të jetë më e mirë. Rusia ka thënë tashmë se do të reagojë, do t’i kishim shiitët e të gjithë botës kundër nesh, regjimi mund të mbijetonte: në fund vdekja e Khameneit mund të luante në duart e armiqve tanë”.

Skenari që ai po harton nuk është shumë i ndryshëm nga ai i Gazës: superioritet ushtarak, por asnjë plan politik…

“Sigurisht: është e njëjta gjë. Ne jemi në gjendje të godasim dhe të shkaktojmë goditje vdekjeprurëse: por pastaj, si do të mbyllim? Pa një marrëveshje politike nuk ka asnjë mënyrë për të dalë nga të dyja krizat”.

Ju e keni studiuar Iranin për 25 vjet: supozoj se e dini kush është në dhomën e kontrollit të kësaj lufte. A është e mundur që askush të mos ketë ngritur dyshimet që ngrini ju?

“Në dhomën e kontrollit janë Netanyahu dhe njerëzit e tij: janë edhe Forcat e Armatosura, por nuk jam i sigurt se ata kanë ndonjë ndikim të vërtetë. Është një situatë problematike dhe mendoj se duhet të mendojmë për një zgjidhje politike. Është e vërtetë, ne kemi shkaktuar dëme të konsiderueshme, por vetë nuk jemi në gjendje ta shkatërrojmë plotësisht kapacitetin bërthamor të Iranit.” Megjithatë, këtu në Izrael, ka një eufori të fortë rreth përparimit të kësaj fushate: sondazhet, lajmet, editorialistët, përfshirë ata që zakonisht janë kritikë ndaj qeverisë, e thonë këtë…

Një eufori që nuk mund të justifikohet. Njerëzit harrojnë disa pyetje themelore: pse kemi arritur në këtë pikë me pasurimin e uraniumit? Ndoshta ndodhi edhe sepse Netanyahu e shtyu Trumpin të largohej nga marrëveshja bërthamore? Dita e parë ishte një sukses, por në luftëra gjëja e rëndësishme është se si përfundon, jo si fillon.”

Dhe si do të përfundojë?

“Askush nuk e di këtë. Mund t’ju them se situata është shumë më komplekse sesa ajo që sheh publiku i gjerë. Një vend që i ka rezistuar dhjetë viteve të luftës kundër Irakut nuk do të dorëzohet pas dhjetë ditësh bombardimesh. Irani është i madh dhe rezistent, ne kurrë nuk jemi përballur me një armik si ky: mund ta kuptoni nga goditjet që po na shkakton.”