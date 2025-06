Ushtria izraelite bën me dije se gjatë orëve të fundit ka ndërmarrë sulme ndaj 6 aeroporteve në Iran ku ka shkatërruar mbi 15 avionë dhe pistat e tyre.

Në një postim në rrjetet sociale, IDF informon se aeroportet që u shënjestruan ishin në pjesën lindore dhe perëndimore të Iranit.

Sipas ushtrisë izraelite nga sulmet u shkatërruan avionë luftarake F-15 dhe F05, një avion mallrash dhe një helikopter Cobra.

Ndërkohë është ende e paqartë se kur këto sulme kanë ndodhur dhe nuk ka as një reagim nga Irani në lidhje me to.