Ushtria izraelite ka rifilluar përdorimin e raketave “tokë-tokë” në territorin libanez për herë të parë që nga përfundimi i luftës së hapur me Hezbollahun, e zhvilluar nga 23 shtatori deri më 27 nëntor 2024. Ky veprim shënon një ndryshim të dukshëm në taktikat ushtarake të Izraelit, pavarësisht se një armëpushim i brishtë është në fuqi prej nëntë muajsh.
Sipas korrespondentëve në terren, gjatë muajit gusht janë regjistruar katër sulme të tilla në jug të Libanit: në Deir ez-Zahrani, Ansar (qarku Nabatieh), si dhe në Deir Kifa dhe Hoch (qarku Tyr). Ndryshe nga sulmet e mëparshme, që kryheshin kryesisht me dronë dhe avionë luftarakë, këto goditje u realizuan nga toka.
Misioni i Kombeve të Bashkuara në Liban (UNIFIL) konfirmoi përdorimin e këtyre raketave dhe e dënoi ashpër këtë veprim si shkelje të sovranitetit të Libanit dhe të Rezolutës 1701 të Këshillit të Sigurimit. Zëdhënësi i UNIFIL-it, Andrea Tenenti, deklaroi se këto veprime vetëm sa përkeqësojnë situatën e sigurisë dhe minojnë përpjekjet për stabilitet në rajon.
Në natën mes 20 dhe 21 gushtit, raketat goditën periferi të Ansarit dhe zonën e el-Ras në Deir ez-Zahrani. Një ndërtesë banimi në Hoch u dëmtua gjithashtu nga një prej raketave. Më 22 gusht, një tjetër sulm goditi zonën e Deir Kifas. Ushtria izraelite deklaroi se kishte në shënjestër një depo armësh të Hezbollahut, por nuk dha detaje mbi pozicionet e sakta apo llojin e municionit të përdorur.
Sipas ekspertit ushtarak libanez, Riad Kahwaji, raketat “tokë-tokë” janë armë taktike me goditje precize, që përdoren për të shkatërruar objektiva të rëndësishëm si depo municionesh, qendra komanduese apo pozicione të larta ushtarake. Ai thekson se këto raketa kanë fuqi më të madhe shkatërruese se dronët dhe janë më të vështira për t’u zbuluar nga objektivat.
Nga ana tjetër, analisti ushtarak francez, Guillaume Ancel, e sheh përdorimin e raketave si pjesë të një strategjie politike të qeverisë izraelite për të treguar se lufta nuk ka përfunduar dhe se Izraeli është i gatshëm të godasë kurdo dhe me çfarëdolloj arme.
Ai sugjeron se kjo qasje lidhet edhe me përpjekjet e kryeministrit Benjamin Netanyahu për të shmangur përballjen me hetime të mundshme mbi ngjarjet e 7 tetorit, duke mbajtur gjendjen e konfliktit të hapur si mjet për të larguar vëmendjen nga presioni i brendshëm politik.
Leave a Reply