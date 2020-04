Bashkimi Europian ka vendosur të japë një fond prej 50 milionë eurosh për Izralein, pasi në këtë shtet po punohet për nxjerrjen e një kure kundër COVID-19. “Jeruzalem Post” shkruan se Izraeli ka përfituar këtë financim nga Banka Evropiane e Investimeve e Bashkimit Evropian, për një kërkim shkencor që mund të nxjerrë kurën për COVID-19. Marrëveshja e financimit pritet të nënshkruhet në 30 Prill në një ceremoni online.

Sipas kësaj medie, të dhënat paraprake të publikuara nga kompania farmaceutike Pluriste, në fillim të këtij muaji, treguan se produkti i terapisë qelizore PLX, ka trajtuar gjashtë pacientë me koronavirus, të cilët janë shëruar.

“Ndërsa ne ecim përpara në një provë klinike shumëkombëshe për qelizat PLX për të trajtuar pacientët që vuajnë nga komplikime të lidhura me COVID-19, ne presim që ky financim i BE do të përshpejtojë rrugën tonë drejt miratimit dhe për të bërë një trajtim potencialisht efektiv për COVID19 në dispozicion në të gjithë botën.”, tha CEO i Pluristem dhe presidenti Yaky Yanay.

Pluristem, i cili aktualisht po kryen studime klinike të fazës së vonë në disa indikacione, thotë se kandidatët e tij të produktit të terapisë qelizore me bazë në placentë besohet se lëshojnë një gamë të proteinave terapeutike në përgjigje të inflamacionit, ishemisë, traumës së muskujve, çrregullimeve hematologjike dhe dëmtimeve të rrezatimit.

Qelizat rriten duke përdorur teknologji tre-dimensionale të zgjerimit dhe më pas mund të administrohen tek pacientët pa përputhjen e indeve.

g.kosovari