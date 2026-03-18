Izraeli ka vrarë gati një duzinë oficerësh policie në Gaza këtë javë, ndërsa ka shtuar sulmet ndaj një force të drejtuar nga Hamasi, të cilën militantët e kanë përdorur për të rivendosur qeverisjen në zonat nën kontrollin e tyre, sipas autoriteteve të Gazës.
Rreth 10,000 oficerë policie të Hamasit janë bërë një pikë kyçe mosmarrëveshjeje në bisedimet për avancimin e planit të presidentit amerikan Donald Trump për Gazën. Hamasi dëshiron që ata të përfshihen në një forcë të re policore të parashikuar në plan. Izraeli refuzon përfshirjen e çdo oficeri me lidhje me Hamasin. Plani i Trump parashikon që grupi militant islamist të dorëzojë armët dhe t’ia kalojë qeverisjen një komiteti teknokratësh palestinezë, të cilët do të menaxhonin policinë e Gazës ndërsa trupat izraelite tërhiqen. Bisedimet për çarmatosjen e Hamasit janë vonuar për shkak të luftës SHBA-Izrael me Iranin.
Në terren në Gaza, oficerë kryesisht të paarmatosur, të veshur me uniforma blu të errët, patrullojnë rrugët në një pjesë bregdetare të Gazës ku Hamasi ruajti kontrollin sipas një armëpushimi në tetor pas dy vitesh lufte.
Oficerët u panë duke drejtuar trafikun dhe duke patrulluar tregjet dhe kampet me çadra në Qytetin e Gazës të hënën. Ismail Al-Thawabta, drejtor i zyrës së mediave të qeverisë së Gazës të drejtuar nga Hamasi, tha se Izraeli ka vrarë më shumë se 2,800 oficerë policie të Gazës që nga 7 tetori 2023, kur militantët e udhëhequr nga Hamasi sulmuan jugun e Izraelit, duke shkaktuar luftën.
Dhjetëra oficerë janë vrarë që nga armëpushimi, përfshirë të paktën 10 që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael me Iranin, tha Thawabta.
Për të shmangur humbje të tjera, ai tha se janë dhënë “urdhra operativë dhe masa paraprake” për të “ulur rrezikun për personelin e policisë, përfshirë riorganizimin e lëvizjeve dhe vendosjeve.” Ai nuk dha detaje të tjera.
Izraeli thotë se sulmet e tij në Gaza që kanë goditur dhe vrarë oficerë policie kanë për qëllim eliminimin e kërcënimeve ndaj trupave të tij nga Hamasi. Trupat izraelite mbeten të dislokuara në rreth 53% të Gazës që është nën kontrollin e Izraelit. Në sulmin më të fundit, nëntë oficerë policie u vranë në një sulm ajror ndaj një makine në Zawayda në Gazën qendrore të dielën, sipas mjekëve në Gaza. Mbetjet e shkatërruara të makinës, të njollosura me gjak, mbetën në rrugë, të rrethuara nga ndërtesa të rrënuara.
Ushtria izraelite tha se kishte goditur një grup të armatosur të Hamasit që po planifikonte një sulm ndaj trupave izraelite dhe se gjashtë persona u vranë. As Hamasi dhe as ushtria nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment mbi mospërputhjen në shifrat e viktimave.
Hamasi akuzon Izraelin se po synon oficerët e policisë, të cilët sipas tij përpiqen të ruajnë sigurinë publike dhe stabilitetin në Gaza pas luftës dyvjeçare. Izraeli e mohon këtë.
Analistja politike palestineze Reham Owda tha se sulmet e Izraelit ndaj policisë në Gaza tregojnë shqetësimin e Izraelit për forcimin e kontrollit të Hamasit në zonat që ai mban. “Këto sulme synojnë të prishin përpjekjet e Hamasit për siguri në territor dhe të dërgojnë një mesazh të qartë se Izraeli nuk do të pranojë asnjë rol të zgjeruar të sigurisë për Hamasin në Gaza,” tha Owda.
Ministria e Shëndetësisë në Gaza thotë se të paktën 670 persona janë vrarë nga zjarri izraelit që nga armëpushimi i tetorit. Izraeli thotë se katër ushtarë janë vrarë nga militantët në Gaza gjatë së njëjtës periudhë.
Të mërkurën, një sulm ajror izraelit vrau një komandant lokal të armatosur të Hamasit, Mohammad Abu Shahla, në Khan Younis në jug, sipas Hamasit dhe mjekëve. Ndërkohë, gjatë natës, dy persona me motor qëlluan dhe plagosën një oficer të lartë policie të Hamasit në Qytetin e Gazës. Hamasi fajësoi për sulmin “bashkëpunëtorë izraelitë.”
Abdallah Al-Araisha, një palestinez që jeton në një kamp me çadra në Qytetin e Gazës, tha se policia ka ndihmuar në luftimin e krimit dhe mbrojtjen e njerëzve në të gjithë Gazën, ku shumica e popullsisë prej mbi 2 milionë banorësh është zhvendosur brenda vendit.
“Pa policinë, do të ishim të shkatërruar,” tha Araisha.
