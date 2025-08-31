Arrestimi i aktivistëve në kushte si të ishin terroristë dhe sekuestrimi i anijeve të tyre për t’i shndërruar në një flotë policie është strategjia që thuhet se po propozohet nga Ministri i Sigurisë Kombëtare të Izraelit, Itamar Ben-Gvir, për anëtarët e misionit më të madh ndonjëherë që do të lundrojë drejt Gazës, ku përfshihet edhe aktivistja suedeze Greta Thunberg.
Thunberg shoqërohet, ndër të tjera, nga aktorja amerikane Susan Sarandon, aktori i Game of Thrones, Liam Cunningham dhe Ada Colau, ish-kryetarja e bashkisë së Barcelonës, në atë që po quhet “misioni më i madh i solidaritetit” në histori.
Një takim i mbyllur pritet të dielën në rezidencën e kryeministrit Netanjahu, në prani të zyrtarëve të sigurisë dhe Ministrit të Sigurisë Kombëtare, për të vendosur mbi planin operativ që do të zbatohet kundër më shumë se 200 aktivistëve.
Pjesëmarrësit vijnë nga 44 vende dhe do të lundrojnë nga katër porte të ndryshme – Barcelona, Sicilia, Greqia dhe Tunizia. Ky është konvoji më i madh që ka lëvizur ndonjëherë drejt Izraelit, me Tel Avivin që po përballet me sfida të mundshme jo vetëm në fushën diplomatike, por edhe në atë ushtarake.
Këtë herë, raportohet se Ben-Gvir synon t’i sugjerojë Netanyahut që të mos kufizohet vetëm në arrestime të lehta dhe deportime të shpejta, por në një taktikë penguese.
Të enjten, ministri thirri në zyrën e tij zyrtarë të lartë nga policia dhe shërbimi korrektues. Sipas Israel Hayom, pas takimit, u formulua një plan që do t’i vihet në dijeni kryeministrit, i cili parashikon që aktivistët të mbahen në burgje nën një regjim të ngjashëm me atë të terroristëve, në Kjiot dhe Damon (për gratë). Kjo do të thotë se ata s’do të kenë akses në televizion ose radio, nuk do të kenë ushqime cilësore dhe paraburgimi do të jetë i zgjatur, jo vetëm brenda natës.
Arsyetimi ligjor, siç u tha, bazohet në faktin se aktivistët do të përpiqen të hyjnë në një zonë të kufizuar ushtarake, ndërsa është planifikuar gjithashtu të mblidhen prova përmes fotografive të personave të lidhur me organizatat terroriste.
I njëjti plan përfshin sekuestrimin e anijeve me qëllim përdorimin e tyre nga policia si mjete operative për misione detare.
Pavarësisht faktit se Kryeministri Benjamin Netanyahu dhe Ministri i Jashtëm Gidon Saar e kishin paraqitur menaxhimin e konvojit të Greta Thunberg si një sukses, për shkak të reagimit të shpejtë dhe shmangies së tensioneve diplomatike, qarqet e Ben-Gvir argumentojnë se kjo taktikë “e butë” nuk i pengoi disa aktivistë të ktheheshin.
Të njëjtat qarqe theksojnë se, nëse strategjia miratohet këtë herë, “pas disa javësh në Kjiot dhe Damon, ata do të pendohen që kanë ardhur”.
