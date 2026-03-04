Ministri i Mbrojtjes së Izraelit, Israel Katz, ka deklaruar se çdo udhëheqës i emëruar nga regjimi iranian për të zëvendësuar Ali Khamenei-n do të jetë një “shënjestër e qartë për eliminim.”
“Çdo udhëheqës i emëruar nga regjimi terrorist iranian për të vazhduar planin për të shkatërruar Izraelin, për të kërcënuar SHBA-të dhe botën e lirë, si dhe vendet e rajonit, dhe për të shtypur popullin iranian, do të jetë një shënjestër e qartë për eliminim,” tha Katz në një deklaratë, citon The Times of Israel.
“Ne do të vazhdojmë të veprojmë me forcë të plotë, së bashku me partnerët tanë amerikanë, për të çmontuar kapacitetet e regjimit dhe për të krijuar kushtet që populli iranian ta përmbysë dhe ta zëvendësojë atë,” shtoi Katz.
Ky reagim erdhi pasi ditën e djeshme, Asambleja e Ekspertëve e Iranit zgjodhi Mojtaba Khamenei-n, djalin e Ali Khamenei, si udhëheqësin e ardhshëm.
Zgjedhja e tij vjen ndërsa trupa me 88 klerikë është nën ndikimin e fraksioneve të forta brenda regjimit iranian, veçanërisht Gardës Revolucionare Islamike.
Mojtaba Khamenei, i lindur në 1969 në Mashhad, ka qenë për dekada një figurë kyçe brenda strukturave të sigurisë dhe politike të Iranit, duke pasur lidhje të ngushta me Gardën Revolucionare Islamike (IRGC) dhe milicinë Basij. Ai ka marrë edukim fetar në Qom dhe ka shërbyer më parë si pjesëtar i Gardës Revolucionare, duke u angazhuar në mënyrë aktive në çështje të sigurisë dhe politikës së brendshme të vendit.
Emërimi i tij shënon një kalim të fuqisë në brendësi të familjes Khamenei, ndërsa shoqëritë ndërkombëtare vëzhgojnë me kujdes se si kjo mund të ndikojë në politikën e brendshme dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të Iranit. Analistët parashikojnë se lidhjet e tij të forta me IRGC mund ta bëjnë udhëheqësin e ri një figurë me kontroll të madh mbi institucionet ushtarake dhe sigurie të vendit.
Zgjedhja e Mojtaba vjen në një kohë tensioni të lartë në Lindjen e Mesme, duke pasqyruar influencën e Gardës Revolucionare në proceset më të rëndësishme politike të vendit dhe duke theksuar se pushteti suprem në Iran mbetet i lidhur ngushtë me institucionet ushtarake dhe fetare.
