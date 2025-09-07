Ministri i Jashtëm i Izraelit, Gideon Saar e ka quajtur “gabim” vendimin e disa shteteve për ta njohur shtetësinë palestineze, dhe ka paralajmëruar se diçka e tillë mund të nxisë përgjigje unilaterale të paspecifikuar, pas raportimeve se Izraeli planifikon t’i aneksojë disa pjesë të Bregut Perëndimor.
Disa shtete, përfshirë Francën dhe Britaninë, janë zotuar për ta njohur shtetin palestinez në margjina të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila mbahet këtë muaj.
Marrëdhëniet francezo-izraelite janë tensionuar dukshëm javëve të fundit, prej kur presidenti francez, Emmanuel Macron ka bërë të ditur se shteti i tij planifikon të jetë nikoqir i një konference të organizuar bashkë me Arabinë Saudite për të diskutuar në OKB zgjidhjen me dy shtete.
Kryeministri britanik, Keir Starmer ka thënë muajin e kaluar se Britania do ta njohë shtetësinë palestineze nëse Izraeli nuk arrin armëpushim për luftën në Gazë, të nxitur nga sulmet e Hamasit në tokën izraelite në tetor të vitit 2023.
Hamasi është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi tjera.
“Shtetet sikurse Franca dhe Britania, të cilat kanë çuar përpara të ashtuquajturën njohje, kanë bërë gabim të madh”, ka thënë Saar në një konferencë për media me homologun e tij danez, Lars Lokke Rasmussen.
Sipas tij, çuarja përpara e këtyre planeve e bën arritjen deri te paqja “më të vështirë”.
“Do të destabilizohet rajoni. Izraeli do të detyrohet të marrë vendime të njëanshme”.
Deklaratat e tij vijnë pasi Izraeli e ka miratuar një plan për ndërtimin e vendbanimeve të reja në Bregun Perëndimor, përfshirë një projekt madhor në lindje të Jerusalemit.
Komuniteti ndërkombëtar, në anën tjetër, ka thënë se një veprim i tillë e rrezikon shtetin e ardhshëm palestinez.
Të gjitha vendbanimet izraelite në territorin e pushuar palestinez konsiderohen ileagale sipas ligjit ndërkombëtar.
Ndërkohë, Izraeli e vazhdon ofensivën e nisur në Gazë, pas sulmeve të Hamasit të vitit 2023, që kanë rezultuar me vrasjen e rreth 1.200 njerëzve, kryesisht civilë.
Prej rreth 240 pengjeve të kapura në sulm, 49 po mbahen ende në Gazë, përfshirë 27 që ushtria izraelite beson se kanë vdekur.
Sulmet hakmarrëse izraelite kanë vrarë mbi 62.000 njerëz në Gazë, shumica prej tyre civilë, sipas të dhënave të autoriteteve shëndetësore palestineze, të cilat Kombet e Bashkuara i konsiderojnë kredibile.
Një ditë më parë, ushtria izraelite u ka bërë thirrje palestinezëve të largohen nga Qyteti i Gazës – zona më e madhe urbane në Gazë – meqë ushtria është duke operuar në qytet.
Forcat ushtarake izraelite janë duke kryer ofensivë në paralagje të qytetit që disa javë, pas vendimit të marrë nga kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, për kapjen e asaj zone.
Netanyahu beson se Qyteti i Gazës është selia e Hamasit – grupit palestinez të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi tjera – dhe pushtimi i tij është hap i domosdoshëm për t’i mposhtur militantët.
Situata humanitare është përkeqësuar rëndë në Gazë, ndërsa organizatat ndërkombëtare kanë thënë se palestinezët po përballen me zi të bukës./ REL
Leave a Reply