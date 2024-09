Shefi i ushtrisë izraelite tha të mërkurën se ushtria po përgatitet për një operacion të mundshëm tokësor në Liban. Duke iu drejtuar trupave në kufirin verior, shefi i shtabit gjeneral-lejtnant Herzi Halevi tha se sulmet e fundit ajrore izraelite ishin krijuar për të “përgatitur terrenin për hyrjen tuaj të mundshme dhe për të vazhduar degradimin e Hezbollahut”.

Për të arritur qëllimin e kthimit të qytetarëve të zhvendosur të Izraelit verior në shtëpitë e tyre, “ne po përgatisim procesin e një manovre,” tha ai.

Hezbollahu hodhi dhjetëra predha në Izrael të mërkurën, duke përfshirë një raketë të drejtuar në Tel Aviv që ishte goditja më e thellë e grupit militant deri më tani, ndërsa ushtria izraelite kreu më shumë sulme në Liban që ministri libanez i Shëndetësisë tha se vrau më shumë se 50 persona.

Sulmet e fundit e rritën numrin e të vdekurve nga sulmet izraelite gjatë tre ditëve në 615, me më shumë se 2,000 të plagosur. Kjo javë ka qenë më vdekjeprurja në Liban që nga lufta e mprehtë njëmujore midis Izraelit dhe Hezbollahut në vitin 2006. Me tensionet ende në rritje, ushtria izraelite tha se do të aktivizonte trupat rezervë.

Zyrtarët ushtarakë izraelitë thanë se ata kapën raketën tokë-tokë të Hezbollahut, e cila shënoi një përshkallëzim të mëtejshëm pasi sulmet izraelite në Liban vranë qindra njerëz.

Raketa ndezi sirenat e sulmit ajror në Tel Aviv dhe në të gjithë Izraelin qendror. Nuk pati raportime për viktima apo dëme. Ushtria tha se goditi vendin në Libanin jugor ku u lëshua raketa.

Nisja nxiti armiqësitë ndërsa rajoni dukej se po shkon drejt një tjetër lufte gjithëpërfshirëse, edhe pse Izraeli vazhdon të luftojë Hamasin në Rripin e Gazës. Mijëra janë larguar nga shtëpitë e tyre në pjesë të tjera të Libanit duke i’u nënshtruar zjarrit.

Izraeli tha të mërkurën se forcat e tij ajrore kishin goditur rreth 280 objektiva të Hezbollahut në të gjithë Libanin deri në orët e hershme të pasdites, duke përfshirë raketa të përdorura për të hedhur raketa në qytetet veriore izraelite të Safed dhe Nahariya.