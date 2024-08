Rriten tensionet në Lindjen e Mesme. Alarmi ra herët të hënën në Izrael pasi disa raketa të lëshuara nga Libani u panë duke kaluar mbi Galilenë e Epërme.

Siç njoftoi ushtria izraelite, objektivat u kapën nga Iron Dome, por një raketë ra në Kibbutz Ayelet HaShahar në veri të Izraelit, duke plagosur lehtë një oficer IDF dhe një ushtar, të cilët u dërguan në spital për trajtim mjekësor. Familjet e tyre u njoftuan, vuri në dukje IDF. Autoriteti i Zjarrfikësve dhe Shpëtimit të Izraelit u përpoq të shuante zjarrin që shpërtheu në zonë si pasojë e sulmit.

Një publikim i mëparshëm i edicionit elektronik të gazetës izraelite “The Jerusalem Post”, duke cituar një raport të agjencisë Bloomberg, deklaroi se sulmi kundër Izraelit “pritet menjëherë” dhe në të vërtetë në shumë fronte. Një raport tjetër i NBC-së amerikane, duke cituar një zyrtar izraelit të paidentifikuar, tha se Izraeli tashmë po përgatitet për mundësinë e një sulmi, i cili do të përfshijë lëshimin e raketave në Izrael gjatë disa ditëve.

Izraeli ka thënë vazhdimisht se çdo veprim kundër tij do të përballet me hakmarrje, me kryeministrin Benjamin Netanyahu që e përsëriti këtë duke thënë në mbledhjen javore të kabinetit të dielën se “shteti i Izraelit është në një luftë shumë-frontesh kundër boshtit të Iranit të keq”.

Raportimet për hakmarrjen nga Irani dhe Hezbollahu i Libanit u bënë ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu po takohej me shefat e sigurisë në Tel Aviv, ndërsa ministri i Mbrojtjes Yoav Gallad po zhvillonte konsultime të ngjashme me zyrtarë të lartë ushtarakë dhe të mbrojtjes.