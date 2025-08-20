Wednesday, August 20, 2025
Izraeli miraton projektin e vendbanimeve që ndan Bregun Perëndimor, Smotrich: Hap që fshin iluzionin e dy shteteve

by B K
20/08/2025 15:12
Izraeli ka dhënë miratimin përfundimtar për projektin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor që në fakt do ta ndante territorin në dy pjesë dhe i cili, sipas palestinezëve dhe organizatave të të drejtave të njeriut, mund të minojë planet për një shtet të ardhshëm palestinez.

Ministri izraelit i Financave, Bezalel Smotrich tha se miratimi i këtij projekti është “një hap të rëndësishëm që praktikisht fshin iluzionin e dy shteteve dhe konsolidon kontrollin e popullit hebre në zemër të Tokës së Izraelit”.

Zhvillimi i vendbanimit në të ashtuquajturën zonë E1, një zonë e hapur në lindje të Jerusalemit, ka qenë në diskutim për më shumë se dy dekada, por është ngrirë për shkak të presionit të SHBA-së gjatë administratave të mëparshme.

Projekti mori miratimin përfundimtar nga Komiteti i Planifikimit dhe Ndërtimit të mërkurën, pasi peticionet e fundit kundër tij u refuzuan më 6 gusht. Nëse procesi vazhdon shpejt, puna në infrastrukturë mund të fillojë në muajt e ardhshëm dhe ndërtimi i banesave mund të fillojë brenda rreth një viti.

Plani parashikon afërsisht 3,500 ndërtesa për të zgjeruar vendbanimin Maale Adumim, tha Ministri i Financave dhe figura e ekstremit të djathtë Bezalel Smotrich të enjten e kaluar në një konferencë për shtyp në vend. Smotrich e paraqiti miratimin si një përgjigje ndaj vendeve perëndimore që në javët e fundit kanë njoftuar planet e tyre për të njohur një shtet palestinez.

