Izraeli po mban trupat e rreth 1,700 palestinezëve, me synimin që ato të mund të përdoren në shkëmbime të ardhshme, pavarësisht se aktualisht nuk ka pengje izraelite që mbahen nga Hamasi.
Lajmi është raportuar nga gazeta izraelite “Haaretz”, duke cituar burime të paidentifikuara të njohura me çështjen.
Sipas raportimit, shifra prej rreth 1,700 trupash është diskutuar së fundmi brenda strukturave të sigurisë izraelite.
Kreu i Shin Bet, David Zini, raportohet se mbështet mbajtjen e trupave, në rast se shtetas izraelitë do të merren peng ose do të rezultojnë të zhdukur në të ardhmen. Ky qëndrim thuhet se mbështetet edhe nga ushtria izraelite.
Sipas “Haaretz”, pjesa më e madhe e trupave u përkasin palestinezëve nga Rripi i Gazës, të cilët morën pjesë në sulmin e 7 tetorit 2023 ndaj Izraelit ose në luftimet që pasuan. Megjithatë, mes tyre raportohet se ka edhe palestinezë që nuk kanë qenë të përfshirë në luftime.
Burime ligjore të cituara nga gazeta kanë ngritur pikëpyetje mbi autoritetin ligjor të Izraelit për të mbajtur trupat palestinezë. Sipas tyre, shteti nuk ka kompetenca për të mbajtur mbetjet mortore të palestinezëve që nuk janë provuar se kanë marrë pjesë në luftime, përveç rastit kur Kabineti i Sigurisë përcakton paraprakisht një politikë të posaçme për këtë çështje.
Në tetor 2025, Fushata Kombëtare Palestineze për Rikthimin e Trupave të Dëshmorëve dhe Zbulimin e Fatit të të Zhdukurve deklaroi se Izraeli mbante rreth 1,500 trupa palestinezë nga Gaza në objektin ushtarak “Sde Teiman”, në jug të vendit.
Ndërkohë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, ushtria izraelite ka vazhduar sulmet në disa zona të Rripit të Gazës edhe pas hyrjes në fuqi të armëpushimit Izrael-Hamas më 10 tetor 2025. Sipas të njëjtit burim, të paktën 1,258 palestinezë janë vrarë dhe 4,139 të tjerë janë plagosur që prej armëpushimit.
Që nga nisja e luftës në tetor 2023, sipas të dhënave të cituara në raport, mbi 73,000 palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 174,000 janë plagosur. Konflikti ka shkaktuar gjithashtu dëme të mëdha në Rripin e Gazës, me rreth 90% të infrastrukturës së enklavës të prekur.
Leave a Reply