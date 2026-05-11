Ministria e Shëndetësisë e Libanit njofton se sulmet izraelite gjatë 24 orëve të fundit kanë shkaktuar vdekjen e 51 personave, përfshirë dy punonjës shëndetësorë.
Ministria thekson se “armiku izraelit vazhdon të shkelë ligjet ndërkombëtare dhe normat humanitare, duke kryer krime ndaj mjekëve”, duke goditur drejtpërdrejt dy pika të Autoritetit Shëndetësor në Qalauiya dhe Tibnin, në rrethin Bint Jbeil, gjatë dy sulmeve.
Që nga fillimi i operacionit të ri ushtarak izraelit më 2 mars, Ministria raporton se 2,846 njerëz kanë humbur jetën në të gjithë vendin. Sipas Kombeve të Bashkuara, të paktën 103 punonjës shëndetësorë libanezë kanë vdekur dhe 230 janë plagosur në mbi 130 sulme izraelite.
Ali Safiuddin, drejtori i Mbrojtjes Civile në Tyre, deklaroi për Al Jazeera: “Jemi nën kërcënim çdo sekondë, çdo ditë. Pyetja është nëse do të mbijetojmë apo do të vdesim, e dimë se kemi dhënë jetën tonë duke punuar këtu. Kemi humbur shumë njerëz dhe ndihet sikur edhe ne jemi zhdukur.”
Raportuesi i Al Jazeera-s, Obaida Hitto, tha se ligjet ndërkombëtare humanitare janë të qarta: personeli mjekësor dhe ndihmësit e parë duhet të mbrohen gjatë konflikteve, “por në këtë luftë, pyetja nuk është nëse do të ndodhë një tjetër sulm, por sa njerëz do të mbeten për t’u përgjigjur thirrjeve për ndihmë.”
Dr. Tahir Mohammed, kirurg dhe humanist, që ka punuar në Gaza dhe Liban, tha se shikon një paralelizëm mes veprimeve izraelite në të dyja vendet. Ai shtoi se “për një kohë kemi parë kolegët tanë në Gaza të vriten, dhe po shohim të njëjtën politikë ndaj punonjësve shëndetësorë në Liban”. Nëse Izraeli do të mundte, “do të pushtonte të gjithë rajonin jugor të Libanit pa u menduar dy herë, pa asnjë kujdes për jetët njerëzore.”
Sulmet izraelite kanë zhvendosur mbi 1.2 milion njerëz që nga 2 marsi. Edhe pse një armëpushim i ndërmjetësuar nga SHBA-të ka hyrë në fuqi më 16 prill, sulmet kanë vazhduar të rriten.
