Presidenti turk, Recep Tayip Erdogan, ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të kancelarit gjerman Friedrich Merz, i cili së fundmi theksoi se “Izraeli ka të drejtë të mbrohet” në konfliktin e vazhdueshëm në Rripin e Gazës.
Në një fjalim të mbajtur në Ankara mes dy liderëve nuk munguan tonet e ashpra, ku Erdogan e quajti situatën në Gaza “gjenocid të pastër”, duke akuzuar Gjermaninë dhe vendet perëndimore për hipokrizi dhe heshtje ndaj krimeve izraelite kundër popullsisë palestineze.
“Është gjenocid,” tha Erdogan. “60 mijë janë vrarë në Gaza. Gjermani, a nuk i sheh këto gjëra? Gaza po kalon nëpër uri dhe gjenocid”.
Erdogan, i cili ka qenë një nga kritikët më të zëshëm të Izraelit në arenën ndërkombëtare, e ka akuzuar shpesh Perëndimin për “mbështetje të verbër” ndaj Tel Avivit, ndërsa miliona palestinezë vuajnë pasojat e luftës.
Një hetim i OKB-së përcaktoi se Izraeli ka kryer gjenocid në Gaza, duke argumentuar se vrasjet, rrethimi dhe shkatërrimi i tij u kryen me qëllim shkatërrimin e jetës palestineze në enklavë.
Izraeli i hedh poshtë akuzat për gjenocid si të motivuara politikisht dhe thotë se fushata e tij ushtarake synon Hamasin, jo popullsinë civile të Gazës. Ai thotë se ndërmerr hapa për të minimizuar dëmin ndaj civilëve.
Merz ka kritikuar veprimet izraelite në Gaza dhe këtë vit Gjermania pezulloi eksportet ushtarake atje, duke përmendur përkeqësimin e situatës humanitare.
Megjithatë, ai nuk ka mbështetur akuzat për gjenocid, duke argumentuar se kritikat ndaj Izraelit nuk duhet të bëhen pretekst për antisemitizëm.
Erdogani tha se ende besonte se Gjermania dhe Turqia mund të bashkëpunonin për t’i dhënë fund urisë duke siguruar shpërndarjen e ndihmës në Gaza.
Ai gjithashtu vuri në dukje potencialin që aleatët e NATO-s të përqendrohen në projekte të përbashkëta në industrinë e mbrojtjes dhe përsëriti dëshirën e Ankarasë për t’u bashkuar me Bashkimin Evropian.
Merz tha se e shihte Turqinë si një partner të ngushtë të BE-së, se donte të zhvillonte marrëdhënie ekonomike dypalëshe, duke përfshirë sektorin e transportit dhe migracionin.
