Izraeli dhe Libani kanë arritur një marrëveshje për një Deklaratë Synimi, e cila pritet të nënshkruhet së shpejti në praninë e Marco Rubio-s.
Sipas Al Jazeera, palët kanë rënë dakord që forcat izraelite të tërhiqen nga dy zona pilot, si hap i parë drejt një tërheqjeje të plotë nga territori libanez.
Marrëveshja mes Izraelit dhe Libanit erdhi pas ditësh negociatash në Washington, ku palët diskutuan një plan të mbështetur nga SHBA-të për uljen e tensioneve dhe tërheqjen graduale të forcave izraelite nga zonat e mbajtura në territorin libanez.
Sipas raportimeve, pikat kryesore të diskutimeve ishin:
Tërheqja graduale e forcave izraelite: Izraeli do të dorëzojë disa nga zonat ku ka pasur trupa te ushtria libaneze, duke nisur me dy zona pilot si fazë e parë drejt një tërheqjeje më të gjerë.
Roli i ushtrisë libaneze: Libani kërkon që kontrolli i territorit të kalojë te ushtria zyrtare libaneze dhe jo te grupet e armatosura.
Çështja e Hezbollahut: Pika më e ndjeshme ka qenë kërkesa e Izraelit që të ketë garanci se Hezbollahu nuk do të rikthejë praninë ushtarake pranë kufirit dhe se do të çarmatoset sipas marrëveshjeve.
Kërkesa e Libanit: Bejruti ka kërkuar një tërheqje të plotë të forcave izraelite nga territori libanez.
Zona tampon: Para negociatave, Izraeli dhe Hezbollahu kishin rënë dakord për ndalimin e luftimeve, por ushtria izraelite kishte vazhduar të qëndronte në disa zona që i cilësonte si “zonë sigurie”.
Presioni amerikan: Nën ndërmjetësimin dhe presionin e SHBA-ve, zyrtarët libanezë nisën bisedime direkte me Izraelin në Uashington për të arritur një zgjidhje.
Gjatë negociatave, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu kishte deklaruar se ushtria izraelite nuk do të largohej nga zonat e pushtuara pa garanci të plota për sigurinë e kufirit, ndërsa Libani këmbëngulte për sovranitet të plotë mbi territorin e tij.
Marrëveshja e nënshkruar shihet si një hap i parë drejt një tërheqjeje më të gjerë dhe stabilizimit të kufirit Izrael-Liban.
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