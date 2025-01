Zyra e Kryeministrit izraelit konfirmoi se është arritur një marrëveshje me Hamasin për lirimin e pengjeve të mbajtura në Gaza. Mediat izraelite bëjnë të ditur se negociatorët nga Izraeli, Hamasi, Shtetet e Bashkuara dhe Katari nënshkruan zyrtarisht marrëveshjen për armëpushimin në Rripin e Gazës dhe lirimin e pengjeve izraelitë në Doha.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka urdhëruar kabinetin e sigurisë të Izraelit të mblidhet të premten, pas së cilës qeveria do të mblidhet për të miratuar marrëveshjen, shkruan A2 CNN.

Nga ana amerikane, marrëveshja u nënshkrua nga Brett McGurk, këshilltari kryesor i Presidentit Joe Biden për Lindjen e Mesme. Sipas mediave amerikane për arritjen e marrëveshjes ka punuar edhe i dërguari i liderit të zgjedhur amerikan Donald Trump, Steve Witkoff.

Udhëheqësit e G7, raporton A2 CNN, e quajtën marrëveshjen e armëpushimit në Rripin e Gazës “një zhvillim të rëndësishëm” dhe i kërkuan Izraelit dhe Hamasit të punojnë drejt “zbatimit të plotë të saj”.

Marrëveshja, që pritet të hyjë në fuqi të dielën, do të shohë një pauzë në luftimet në Gaza dhe do të çojë në lirimin me faza të pengjeve dhe të burgosurve palestinezë.

Që të mërkurën, kur u shpall marrëveshja, bombardimet izraelite vranë dhjetëra njerëz në Gaza, duke shënuar numrin më të lartë ditor të vdekjeve në më shumë se një javë.

Agjencitë ndërkombëtare të ndihmës e mirëpritën marrëveshjen dhe u zotuan të rrisin punën e tyre në Gaza. Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë bëri thirrje për “qasje të shpejtë, të papenguar dhe të pandërprerë humanitare” në rrip për të lehtësuar vuajtjet e shkaktuara nga lufta, transmeton A2 CNN.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu përballet me një ndikim të madh politik përpara votimit të pritshëm nga kabineti i tij i sigurisë mbi armëpushimin dhe marrëveshjen e pengjeve të arritur nga shteti hebre dhe Hamasi.

Votimi i planifikuar i së premtes i paraprin një takimi më të gjerë të qeverisë për miratimin e marrëveshjes, e cila ka hasur në një reagim të ashpër nga disa anëtarë të koalicionit qeverisës të Netanyahut, raporton A2 CNN.

Dy parti të ekstremit të djathtë kanë kërcënuar se do të largohen nga qeveria nëse marrëveshja arrihet, një lëvizje që mund të jetë katalizatori që kryeministri të humbasë shumicën e tij në Knesset ose parlament.

Netanyahu është përballur prej kohësh me presion ndërkombëtar dhe të brendshëm për të arritur një marrëveshje për të liruar pengjet dhe për t’i dhënë fund luftës në Gaza. Dhe kthimi i presidentit të zgjedhur të SHBA-së, Donald Trump në pushtet, shtoi presionin për liderin izraelit që të përfundojë marrëveshjen.