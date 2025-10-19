Qeveria izraelite thotë se ka reaguar ndaj sulmeve ndaj trupave të saj nga militantët e Hamasit në jug të Gazës, në një përshkallëzim të papritur të dhunës, që rrezikon të dështojë një armëpushim të brishtë, që ka qenë në fuqi për më pak se një javë.
Forcat e Mbrojtjes të Izraelit (IDF) thanë të dielën se “terroristët” kishin sulmuar trupat izraelite, që operonin në zonën e Rafahut me armë zjarri dhe një raketë kundër-tank.
Si përgjigje, Kryeministri izraelit Benjamin Netanjahu “urdhëroi ndërmarrjen e veprimeve të ashpra kundër objektivave terroriste në Rripin e Gazës”, thuhet në një postim të zyrës së tij në rrjetin X (ish-Twitter).
IDF deklaroi se kishte goditur zonën për të reaguar ndaj sulmeve dhe gjithashtu për të shkatërruar tunele dhe struktura të tjera të përdorura nga Hamasi, duke e quajtur dhunën kundër trupave të saj një “shkelje flagrante e marrëveshjes së armëpushimit.”
Hamasi, në një deklaratë, tha se ishte shkëputur nga grupet e tij të mbetura në zonën e Rafahut dhe ishte “i painformuar” për ndonjë akt dhune, që mund të kishte ndodhur atje.
Gjithashtu, shtoi se mbetet plotësisht i përkushtuar ndaj marrëveshjes së armëpushimit, sipas raportimit të BBC-së.
Të dyja palët e kanë akuzuar njëra-tjetrën në ditët e fundit për shkelje të marrëveshjes së armëpushimit, e cila u ndërmjetësua nga SHBA-të dhe përfshinte lirimin e pengjeve izraelite të mbajtura në Gaza pas sulmeve të 7 tetorit më shumë se dy vjet më parë. Në këmbim, Izraeli liroi gati 2,000 të burgosur palestinezë.
